La Rosaleda pot evitar tancar una volta sense guanyar a domicili

La temporada passada, l’Espanyol va erigir-se com un dels conjunts més incòmodes a domicili. Amb 27 punts, va convertir-se en el sisè millor visitant de la Lliga, un equip sòlid i seriós que només va caure en sis desplaçaments. Ara, el conjunt blanc-i-blau visita La Rosaleda en una situació oposada (21h / Gol Televisión): és, amb quatre punts, el segon pitjor visitant, i l’únic equip de Primera que no coneix la victòria a domicili. “No ho tenim massa en compte. Els bons equips no distingeixen jugar a casa de fer-ho a fora, l’any passat ho vam aconseguir, però ara ens falta la confiança necessària i la inèrcia suficient per obtenir millors resultats a casa i a fora”, va assegurar Quique, a qui no treu la son el baix rendiment dels seus a domicili.

L’últim cop que l’Espanyol va somriure en una sortida va ser el passat 19 de maig, en l’última jornada del curs passat a Granada. Un triomf que li donava la vuitena posició, la cirera d’una temporada força positiva. “Hem competit bé en moltes sortides, algunes d’importants, però hem de prestar més atenció als errors que ens fan més difícils els partits”, va assegurar el tècnic. El rendiment de l’Espanyol fora de casa aquest curs presenta alguns patrons comuns: feble al Camp Nou i el Bernabéu; capaç d’empatar en camps nobles com el Sánchez Pizjuán, l’estadi de la Ceràmica o Anoeta; i massa tou en estadis més assequibles com Mendizorrotza, Ipurua o Las Palmas.

La Rosaleda sembla un bon escenari per començar revertir la tendència, i evitar tancar tota una volta sense conèixer el triomf a domicili. L’any passat, un solitari gol de Piatti va donar-hi els tres punts, però en els darrers cursos s’ha convertit en un escenari propici pels espanyolistes: quatre victòries i un empat en les últimes cinc visites. L’Espanyol no perd a Màlaga des del 2011, i hi vol mantenir una dinàmica vencedora contra un rival que es juga, ni més ni menys que la permanència. Quique no podrà comptar amb Óscar Duarte, pel que David López tornarà a l’eix de la defensa, mentre que Javi López podria suplir un Navarro desconvocat.