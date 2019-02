Rosell: "No he pogut pagar ni una barra de pa a la meva dona"

Dilluns arrenca el judici a l'Audiència Nacional contra l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Duu ja 637 dies en presó preventiva, acusat de blanqueig de capital. Rosell és el pres que ha passat més temps en presó preventiva per un delicte econòmic en la història d'Espanya. "Soc innocent al 100%, no hi ha cas", ha sentenciat l'expresident. La jutge Carmen Lamela portarà Rosell a judici també per formar part d'una organització criminal que presumptament va blanquejar prop de 20 milions d’euros de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF).

"Estic indignat, he passat per tots els estadis", ha dit l'expresident en una entrevista a 'El món a RAC1'. En la conversa, ha assenyalat que el "pitjor" d'aquests gairebé dos anys de presó preventiva és el patiment dels seus pares. "M'han robat dos anys de la meva vida al costat dels meus pares, que ho necessiten, són grans". Durant aquest procés, a Rosell li han embargat tots els seus comptes i l'han deixat en una situació molt complicada a nivell familiar que han hagut de patir les seves filles i el seu cercle íntim. "No he pogut pagar ni una barra de pa a la meva dona, m'ho han bloquejat tot", ha explicat en l'entrevista.

Rosell defensa que no sap els motius pels quals porta tant temps en presó preventiva, des que va ser detingut a casa seva el maig del 2017. El cas pel qual se l'acusa arrenca el 2006, quan va fer d'intermediari entre una empresa àrab (ISE) i la Confederació Brasilera de Futbol. A través d'una de les seves empreses, Up Trend, Rosell va negociar els drets de televisió de la CBF i va aconseguir que els àrabs paguessin 1.150.000 dòlars per cada partit de la selecció brasilera, quan abans l'empresa que tenia els drets (Traffic) en pagava 650.000. Sobre la seva empresa, Rosell ha dit que és "tot legal": es tracta d'una empresa andorrana que treballava per comissions, s'enduia el 20% de l'operació.

El paper de Romario

"No he pagat ni un euro, cap comissió, a Ricardo Teixeira", ha sentenciat Rosell, en referència a les acusacions que li han imputat d'haver pagat diners a l'expresident de la CBF. "El que diu la Fiscalia és que el contracte entre l'empresa àrab i Up Trend és il·legal, perquè vaig pagar comissions al president de la CBF. Per això porto dos anys en presó preventiva", ha dit.

En l'entrevista abans de marxar cap a Madrid per encarar el judici, Rosell ha acusat Romario de mentir en la seva declaració, cosa que l'ha perjudicat. Per què? "Crec que vol ser president de la CBF", ha dit Rosell, que ha explicat dos episodis més del davanter brasiler i el seu paper en aquest cas. Primer va intentar que Rosell el col·loqués en una multinacional després del Mundial del 2002, quan Scolari –amic de Rosell– el va deixar fora de la convocatòria brasilera i després va intentar que Rosell fitxés el seu fill per al Barça B. "Es va emprenyar quan li vaig dir que no", ha recordat.

Rosell ha negat que tingui una denúncia de l'FBI nord-americà, i diu que tot ve d'una pregunta de la fiscalia americana per conèixer els detalls d'un traspàs de diners d'un compte dels Estats Units a La Caixa que hauria fet Rosell. Ell ho nega: "No he tingut mai cap compte corrent als Estats Units".