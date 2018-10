Rosell demana quedar en llibertat provisional com Ángel María Villar

L'expresident del Barça Sandro Rosell ha demanat a l'Audiència Nacional sortir de la presó, en considerar "anòmal" que segueixi encara entre reixes mentre altres imputats com l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González o el de la Federació Espanyola de Futbol Ángel María Villar estan lliures. En un escrit a què ha tingut accés l'agència Efe, la defensa de Rosell reclama a l'Audiència Nacional que decreti la llibertat provisional del seu client, o alternativament li fixi una fiança per eludir la presó, on és fa prop d'un any i mig.

Rosell i la seva dona, Marta Pineda, seran jutjats a partir del 25 de febrer a l'Audiència Nacional, acusats de blanquejar 20 milions d'euros de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), dels quals l'expresident blaugrana se n'hauria quedat almenys 6,5, segons la fiscalia, que demana que se'l condemni a 11 anys de presó.

La defensa de Rosell i de l'advocat andorrà Joan Besolí, també en presó preventiva, carrega en el seu escrit contra la fiscalia per la seva "acusació excessiva i certament bel·ligerant" i li recorda que el blanqueig de capitals de què s'acusa els seus clients no està "entre els delictes d'extrema gravetat que en la pràctica processal solen justificar, de manera pràcticament automàtica, la presó preventiva dels investigats".

Per als advocats de l'expresident del Barça, a més, hi ha un "greuge comparatiu" entre Rosell i altres imputats per "fets semblants", com Villar, que "va estar únicament 10 dies a la presó, de la qual va sortir sota fiança de 300.000 euros" o Ignacio González, que va eludir la presó després de pagar 400.000 euros.

En aquest sentit, comparen el cas Rosell amb el de la família Pujol i denuncien que "la immensa majoria dels investigats per delictes econòmics a Espanya no entren a la presó fins que s'ha dictat una sentència condemnatòria ferma".

"Als lletrats signants els costa molt explicar als seus defensats (i a les seves famílies) com és possible que un ciutadà estranger amb un gran patrimoni fora d'Espanya pugui quedar lliure i, en canvi, ells hagin d'estar tant de temps a la presó (sense judici), quan els delictes que se'ls atribueixen en essència són els mateixos", afegeix l'escrit.

En aquest sentit, els advocats es pregunten "com justificar" els altres casos "múltiples i coneguts" de persones condemnades a molts anys de presó que "gaudeixen de plena llibertat a l'espera que es confirmi, o no, la seva condemna", entre els quals citen el de l'exministre Rodrigo Rato, la dona de l'extresorer del PP Luis Bárcenas o els membres de la Manada".

La defensa sosté, a més, que la idea que els processats es puguin donar a la fuga si surten de la presó és "inversemblant", atès que tots tenen arrelament familiar i només podrien refugiar-se en països que no compten amb convenis d'extradició amb Espanya, és a dir, que "no formen part del primer món, sinó tot el contrari".

L'advocat de Rosell insisteix que l'expresident del FC Barcelona té un "abundant patrimoni" bloquejat i a disposició de l'administració de justícia, en el marc del procés judicial, i insisteix que "no compta amb actius a Qatar", país al qual, apunta el lletrat, la instructora del cas Carmen Lamela "semblava projectar les seves sospites".

Per a la seva defensa, l'expresident del Barça ha demostrat una "voluntat de cooperació amb la justícia", com quan voluntàriament va comunicar i va posar a disposició del jutjat 1,5 milions d'euros que provenien de la venda d'una de les societats que administrava.