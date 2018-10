“Potser Rosell és a la presó perquè va ser president”

Josep Maria Bartomeu va aprofitar l’assemblea per tenir un record cap a l’expresident Sandro Rosell, que està en presó preventiva des del maig del 2017 acusat de blanqueig de capitals. L’actual president va picar l’ullet al seu predecessor en l’informe inicial, en el qual va criticar la presó preventiva al mateix temps que també demanava l’alliberament dels presos polítics.

El comentari va generar controvèrsia en una assemblea molt calenta, i diversos compromissaris van retreure al president que hagués posat al mateix sac Rosell i els polítics catalans. Al tram final, Bartomeu va prendre la paraula per defensar l’expresident i amic seu personal. “Sandro Rosell ha fet molt pel país i també pel Barça. No sé per què és a la presó, és molt injust. Potser hi és perquè va ser president del Barça”, va dir Bartomeu, que va posar com a exemples que “va permetre a Òmnium fer el Concert per la Llibertat al Camp Nou i hi va deixar passar la Via Catalana”.

No va ser l’única referència a la política de l’assemblea, ja que Bartomeu també va respondre a un soci que li retreia que no portava el llaç groc. “Jo no el porto, però vostè tampoc. El Barça és un club de tots, no podem fer política”.

Polèmica amb Marta Plana

L’assemblea va donar llum verda a la incorporació dels nous membres arribats a la junta l’últim any: Josep Pont, Jordi Argemí i Marta Plana, a més del membre de la comissió econòmica Juan Ramón Ramos.

La ratificació, però, no va estar exempta de polèmica, sobretot en el cas de Marta Plana, pel seu rol com a patrona de la Fundación Juntos Sumamos, contrària al dret a decidir. Plana va defensar-se dient: “No estic en contra del dret a decidir, estic a favor del diàleg i de la concòrdia”.