Rosó Buch, el comiat d’un símbol de Fontajau

Rosó Buch, la capitana de l’Spar Citylift Girona, ha dit adeu al club després de quatre anys en què s’ha convertit en un símbol de Fontajau. “He compartit vestidor amb jugadores que mai m’hauria pogut imaginar, he viscut el que és competir a Europa i a més sense por, i gaudint com mai lluitant per tots els títols. Però els nostres camins s’han de separar. Ha estat una decisió molt complicada i meditada, perquè és un club molt especial, però necessito fer el pas. He de pensar en mi, el cap i el cor em demanen un canvi, estic preparada per al repte. Mai tindré ni temps ni paraules suficients per agrair tot el que he sentit, sempre us portaré amb mi”, expressa en una carta de comiat després de veure complerta la voluntat de rescindir el contracte i fitxar pel València Basket.

“No ha estat una sortida desitjada per nosaltres, però ens va demanar de marxar i l'hi hem facilitat sense posar-li impediments. Volíem que se sentís còmoda per escollir el seu destí”, admet Pere Puig, el director esportiu, que rastreja el mercat per trobar un recanvi. Buch ha aixecat una Lliga, una Supercopa i tres Lligues Catalanes amb l’entitat gironina, a banda de dos subcampionats de Lliga i tres de la Copa de la Reina. L’Spar Citylift Girona ha informat que la capitania serà compartida entre Núria Martínez, que es troba al tram final de la seva recuperació, i Laia Palau.