Rousaud no es retracta de les seves paraules i no descarta iniciar accions legals contra el Barça

Emili Rousaud ha passat en pocs dies de ser el delfí oficial de Bartomeu, a ser un dels seus opositors. L'exvicepresident del club, que porta setmanes treballant per presentar una candidatura a la presidència, va veure com el Barça anunciava que s'hi querellaria en contra per haver dit que "algú ha posat la mà a la caixa" en el cas conegut com a Barçagate. Lluny de retractar-se, Rousaud insisteix en els seus arguments i ha creat un lloc web, anomenat Femnetfcb.cat, en el qual recollirà suports de socis i aficionats que vulguin "arribar al fons d'aquest assumpte i que es faci pública tota la veritat".

Aquest dilluns, la junta directiva del Barça va anunciar que ha decidit "interposar la corresponent acció penal" contra Rousaud. El comunicat del club afirmava: "Davant les greus i infundades acusacions formulades pel senyor Emili Rousaud, la junta directiva nega categòricament qualsevol acció susceptible de ser qualificada de corrupció i, en conseqüència, ha acordat interposar la corresponent acció penal. L’acció penal que s’interposarà és en defensa de l’honorabilitat del club i dels seus treballadors".

Rousaud ha respost també amb un comunicat: "Les afirmacions categòriques que he efectuat envers aquest assumpte són absolutament certes i demostrables; les opinions que he manifestat són absolutament fonamentades. La qual cosa em permet manifestar que la querella anunciada no té cap tipus de fonament". Ara, com ja ha fet abans, insisteix: "Mai he posat en qüestió l'honorabilitat del nostre estimat Club i dels seus empleats, al contrari, em sento molt honrat d'haver pogut servir el meu estimat Barça i d'haver tingut l'oportunitat de conèixer persones que treballen al Club amb una gran qualitat professional i humana".

L'exdirectiu argumenta: "L'existència de corrupció dins del club queda palesa en el fet ja demostrat que hagin esmicolat contractes entre companyies vinculades (una radicada en un paradís fiscal que vulnera la llei de prevenció de blanqueig de capitals) per tal d'evitar els controls interns, les aprovacions per part del comitè d'adjudicacions (que vetlla per la compra a preus de mercat) i de la junta directiva".

A més, afirma: "Em reservo el dret a portar a terme les accions que procedeixin en defensa dels meus legítims interessos i drets, especialment en considerar, per tot el que s'ha indicat, que la querella anunciada podria ser constitutiva d'un delicte de denúncia falsa i d'un delicte d'injúries, atès que la seva finalitat real podria ser únicament tacar la meva honorabilitat personal. Aquest assumpte queda en mans del meu advocat Sr. Diego Artacho del bufet DWF-RCD".