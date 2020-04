Bartomeu no pensa en dimitir i no descarta querellar-se contra Rousaud

Josep Maria Bartomeu no té pensat dimitir i treballa per reforçar la seva junta directiva després de veure com han dimitit sis directius, alguns d’ells prou importants com Maria Teixidor i Emili Rousaud. El president Bartomeu però, ha passat al contraatac trencant el silenci institucional del club, defensant-de les acusacions, cada cop més greus, d'un Rousaud que ha arribat a dir que sospita que algú ha posat "la mà a la caixa". Després de dies de silencis, el Barça finalment ha fet un comunicat, on es defensa de "les greus i infundades acusacions fetes aquest matí pel senyor Emili Rousaud, exvicepresident institucional del Club, en diferents entrevistes a mitjans informatius". El club de fet, "nega categòricament qualsevol acció susceptible de ser qualificada de corrupció, i, per tant, es reserva la interposició de les accions penals que puguin correspondre".

Amb el cas del Barçagate al mig del debat, part de la directiva de Bartomeu es favorable a querellar-se contra Rousaud, ja que aquest ha afirmat a RAC1 que "algú ha ficat mà a la caixa". El ja exvicepresident, però, ja ha puntualitzat que només "ho pot deduir", i no acusa directament la junta. "És un cas brut. Sincerament crec que algú ha ficat la mà a la caixa. Que aquests serveis valguin 100.000 euros i que haguem pagat un milió vol dir que algú ha ficat la mà a la caixa. Hi ha una diferència econòmica important. Algú està pagant un sobrepreu. No sé qui ha sigut, ni de quin nivell forma part. El contracte s'havia dividit en trossets per evitar que la comissió on jo era fos conscient de la situació i això és molt lleig", ha dit Rousaud, desvinculant-se definitivament de la figura de l'actual president. De fet, Rousaud explica que les factures per contractar els famosos serveis de monitorizació de les xarxes socials que es van dividir per evitar passar per la comissió de control de la directiva, no eren a una sola empresa. Eren a cinc empreses diferents.

El comunicat del Barça també dona resposta a aquestes afirmacions de Rousaud, en afirmar que "l’anàlisi dels serveis de monitorització de les xarxes socials està sent objecte d’una àmplia auditoria independent a càrrec de PriceWaterhouseCoopers (PWC), que encara està en curs i, per tant, sense cap tipus de conclusions, havent facilitat el Club tota la informació i mitjans que PWC ha anat sol·licitant des de l’inici del procés". Rousaud ha explicat que aquesta auditoria ja està gairebé acabada i que falten per fues entrevistes poc importants, insinuant que les conclusions poden ser molt greus. Però segons ha explicar la SER, dels sis directius que pleguen, no tots ho veuen igual. Així, Jordi Calsamiglia es desmarca de declaracions efectuades de Rousaud afirmant que plega per raons diferents, en aquest cas, per no estar d'acord en la gestió presidencial en general.

Bartomeu doncs, mica en mica reacciona a un enrenou que ha provocat ell mateix. Al seu comunicat, el club afirma que "les dimissions de membres de la Junta Directiva anunciades en les darreres hores s’han produït arran de la remodelació de la Junta impulsada pel president Josep Maria Bartomeu aquesta setmana, i que serà completada en els propers dies. Aquesta remodelació de la Junta Directiva pretén afrontar amb les màximes garanties el darrer tram del mandat, amb l’objectiu d’implementar les mesures necessàries per preparar el futur del Club, superant les conseqüències de la crisi sanitària que estem vivint, i de culminar les accions del programa de gestió iniciat l’any 2010 i del Pla Estratègic aprovat l’any 2015".

Directius dolguts

La directiva ha acabat dividida en dos blocs separats que han iniciat una guerra civil que pot anar degenerant. Fonts consultades per l’ARA de directius fidels a Bartomeu parlen de "traïció" i es mostren molt dolguts per totes les entrevistes que ha fet Rousaud. Un directiu explica que els va sorprendre negativament veure’l a El chiringuito, el programa de Josep Pedrerol. Bartomeu ja esperava, i desitjava veure marxar Rousaud, però perdre Maria Teixidor ha fet més mal, ja que s’havia convertit en un dels noms més actius, liderant projectes com el Barça femení amb encert. A l’àrea del futbol femení, de fet, veure com marxa Teixidor ha fet mal i preocupa.

Rousaud acusa Bartomeu de forçar que marxin del club els directius que més fort han treballat per exigir responsabilitats en el cas del Barçagate. De moment, tots els directius que han dimitit, excepte Rousaud, callen. Però la seva sospita és que Bartomeu no dimitirà en part per poder gestionar des de dins l’auditoria externa sobre l’escàndol a les xarxes socials. Els últims mesos de gestió de Bartomeu poden acabar amb un nou front obert, entre aquells que fins fa poc feien pinya afirmant públicament que tot anava bé.

Interpretació dels estatuts

El president doncs, treballa per reforçar com pugui la seva junta, interpretant que els estatuts els permet tirar endavant, ja que un dels punts diu que es podria seguir amb un mínim de cinc directius més el president. Actualment, el Barça té 13 directius, després de les dimissions. Ben cert és que els estatuts també expliquen que, per començar un mandat, cal tenir un mínim de 14 directius, però la interpretació feta per l'actual junta és que aquesta xifra només s'aplica per iniciar mandat. Un cop es comença, es pot manar amb menys directius, amb un mínim de cinc. Igualment, Bartomeu treballa en incorporar com a mínim dos directius nous, fet que elevaria la xifra a 15. Sempre que no arribin més dimissions. Segons Rousaud, "dos o tres s'ho estan pensant".