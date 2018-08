Rubén Alcaraz, traspassat al Valladolid

El Girona i el Valladolid han arribat a un acord per al traspàs de Rubén Alcaraz, que jugarà al conjunt val·lisoletà fins al 2022. El migcampista català, que tenia contracte per dues temporades més amb els blanc-i-vermells, marxa a buscar minuts, tenint en compte l'alta competitivitat que hi ha al mig del camp a Montilivi. Alcaraz, que dimecres va abandonar la concentració, s'enfrontarà als seus excompanys en el partit que donarà el tret de sortida a la Lliga, el 17 d'agost a Girona.

Tot i que les xifres no han transcendit, el traspàs no serà gaire alt. Amb aquesta operació el Girona s'allibera del salari d'un futbolista que ha portat la samarreta gironina durant 50 partits oficials, ha marcat 8 gols i ha tingut una incidència notable en l'ascens a Primera, una categoria que provarà per primera vegada a Valladolid. Alcaraz va arribar a Girona el 2015 procedent de l'Hospitalet i la temporada passada va jugar cedit a l'Almeria.