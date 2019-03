Rubèn Peris: “La Volta Ciclista és una gran manera de descobrir Catalunya”

La seu de la Unió Esportiva Sants està plena de tresors. Velles fotografies de l’equip de futbol i cartells de les 98 edicions anteriors de la Volta Ciclista a Catalunya, la prova que des de l’any 1911 organitza aquesta entitat. Al seu despatx Rubèn Peris hi té cartells de films en què el ciclisme és protagonista, com les comèdies Totò al Gir o, un film italià del 1948, o Les cames de la serp, de Juan Xiol, amb Cassen i Teresa Gimpera, del 1970. La seva és una vida dedicada al ciclisme i a una Volta que arriba a la seva 99a edició en un moment dolç. Mentre parla amb l’ARA, rep la notícia que l’equip Movistar també portarà a Catalunya el colombià Nairo Quintana. I somriu. “Porten un equip espectacular”, diu. Peris ja dona voltes a l’edició número 100, el 2020.

De ben segur ja teniu al cap com serà l’edició número 100 de la Volta...

Tenim idees, però aquest any tenim eleccions municipals. Ara tenim alcaldes que volen tenir un final d’etapa de la Volta...., i altres que no però amb partits a l’oposició que diuen que voldrien tenir-nos. Així que després de les eleccions intentarem lligar els inicis i els finals d’etapa. Però volem que sigui una edició especial, amb final, com no, a Barcelona. On caldrà veure qui mana. Tots els interlocutors actuals els tenim disposats a ajudar en una edició especial.

Haver de negociar amb els ajuntament és una de les poques coses que no ha canviat en un esport cada cop més professional...

També ha canviat. Ara els interlocutors també s’han professionalitzat. Abans quedaves amb un alcalde i et citava a les 7 de la tarda perquè treballava. Ara la majoria d’alcaldes ja no treballen. Tot ha evolucionat, però nosaltres mantenim el romanticisme de ser un club amateur. Tenim més de 100 voluntaris, gent que demana un permís a la feina dues setmanes, cobrant menys, per amor al ciclisme. Però ja no pots organitzar una prova amb l’esperit romàntic d’abans, per això va ser clau l’acord amb l’empresa francesa ASO, que ens permet millorar la producció de televisió i arribar a 190 països. Si formes part de l’UCI World Tour, cal tenir un nivell molt alt.

L’empresa ASO organitza proves com el ral·li Dakar. ¿Un dels seus punts forts és la producció televisiva?

Sí. El matrimoni amb ASO funciona. Al ciclisme d’alt nivell la producció aposta per vendre territori. Veus una etapa del Tour i vols anar a França. Amb Catalunya passa al mateix. Mirar la Volta és una gran manera de descobrir Catalunya, vols anar als racons que veus. A la senyal s’hi marquen llocs d’interès, com el monestir de Poblet i de Sant Cugat, per exemple, per permetre a l’helicòpter ensenyar-ho a tot el món.

A nivell esportiu el cartell és de primer nivell, i el recorregut, més dur.

La primera etapa ja és molt exigent. La gent pensa que al ser Calella-Calella no és dura, però hem fet alguns canvis afegint-hi algunes pujades que carreguen les cames. És una edició més dura que altres anys. L’etapa de Vallter 2000 serà molt maca, i tenim l’espina de l’any passat, en què no s’hi va poder pujar per culpa del mal temps. De moment les previsions del temps són bones. L’etapa de la Molina també serà bonica, amb el port de la Creueta, que dona molt de joc a nivell visual. Hem volgut fer coses noves, com tornar 25 anys després a Sant Feliu de Guíxols.

Com és el procés per dissenyar el recorregut?

És un repte. La mitjana de la Volta, per les normes de l’UCI (Unió Ciclista Internacional), és que, si sumes el recorregut total de les 7 etapes i el divideixes per 7, no pot donar més de 180 quilòmetres. Així que fer el recorregut és una feinada. Ens passem dies a la carretera, fent fotos, marcant els punts amb GPS... Un cop tanquem els inicis i els finals d’etapa, hi tornem dos mesos després i fem les localitzacions de televisió. I després pactes el recorregut amb el Servei Català de Trànsit. Però cada cop que arriba un mail tenim un ensurt. Aquesta última setmana vam haver de canviar un recorregut perquè no vam rebre el permís per passar per un lloc concret.

Com està el ciclisme català?

Prou bé. Ha pujat molt el ciclisme de muntanya i també el ciclisme més social, podríem dir. Però a nivell de competició costa per la manca d’equips a Catalunya. Falten diners, cert, però sembla que hi ha projectes per crear algun equip. També ajuda tenir ciclistes a l’elit, com el Marc Soler.

Aquest any no es pot fer la ReVolta, la prova femenina...

Nosaltres no tenim la llibertat per escollir el nostre calendari, les dates les marca l’UCI. I aquest any coincideix amb una prova de rang superior de ciclisme femení de la Copa d’Espanya. I no s’ha pogut canviar. L’any vinent hi insistirem, la volem fer. Però aquest any tenim una prova júnior l’últim dia, diumenge. També volem cuidar la base. Hi ha molta feina per fer.