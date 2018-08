Rubi: "Abans de demanar res a l'afició de l'Espanyol, els vull oferir resultats"

L'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', debutarà davant la seva nova afició contra un dels aspirants a acabar entre els primers classificats, el València. "És un equip temible en qualsevol època de l'any, ja tenia un gran equip l'última temporada. Ara ha assumit els mecanismes de joc i, a més, s'ha reforçat". El retorn de Granero a la convocatòria és la gran novetat de la llista de Rubi.

Però el tècnic maresmenc és valent de cara al partit. "Hem generat il·lusió durant la pretemporada i la volem mantenir en el primer partit a casa. Abans de demanar res a l'afició, vull oferir", va assegurar. També va afegir que encara no està satisfet del joc dels seus: "Tenim una mentalitat una mica masoquista. El debut va ser bo, però no estem satisfets. El repte és gran. Tenim cinc equips a Primera que estan per sobre, però els altres els veig al nostre nivell i volem quedar per davant seu. Però em preocupa abans que la idea de joc sigui perfecta".

Rubi ha admès que encara confia a poder millorar la plantilla. "Segurament un jugador per línia seria interessant. De totes maneres, si no és possible anirem a mort amb els futbolistes que tenim. Estic molt content amb la plantilla, però ens agradaria millorar-la".

Finalment, sobre l'afluència a l'estadi, Rubi ha dit: "Som en ple mes d'agost. Jo no demano res, primer vull oferir. Vull que l'afició vegi que el que diem no només són paraules. Vull que la gent tingui il·lusió en aquesta temporada."