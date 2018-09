Rubi: "Necessito gent fresca en una setmana de tres partits"

Tres dies després de visitar el Bernabéu, l'Espanyol rebrà l'Eibar amb el desig de tornar al camí de les victòries. Per aquest partit, Rubi intentarà donar refresc a alguns dels homes que ho venen jugant gairebé tot. "Pot haver-hi canvis, necessito gent fresca en una setmana de tres partits. Vam córrer molt dissabte i a la gent li falta una mica per estar bé", ha reconegut el tècnic blanc-i-blau, que ha ajornat l'anunci de la convocatòria a aquest dimarts al matí, quan l'equip farà una darrera sessió preparatòria. "Després de l'entrenament ho decidirem, però és pràcticament segur que hi haurà alguna variació", ha avançat Rubi, que ha confirmat la baixa, per segon consecutiu, de David López: "Ja sabíem que no arribava per aquest partit". El santcugatenc, que segueix amb el seu procés de recuperació, ja va caure de la llista contra el Reial Madrid.

Sobre l'Eibar, Rubi ha comentat que és un rival que està fent "una feina impressionant, i que cada any dona el nivell. Una de les seves característiques importants és que sempre incomoda el rival, contra ells no hi ha mai partits fàcils. Serà un partit complicat, bonic de veure perquè ells sempre tiren endavant". Un triomf tornaria a situar els blanc-i-blaus en la zona noble: "Si guanyem ens posarem altra vegada a la part alta de la classificació amb 10 punts. I a mi això és quelcom que em motiva moltíssim".

El preparador blanc-i-blau ha tingut elogis per Marc Roca, de qui ha explicat que és molt fàcil dirigir-lo perquè "sempre vol més i escolta per aprendre. És una passada. Té condicions, moltíssimes ganes i sent molt els colors". Preguntat per si Rosales pot tenir minuts en aquest partit, ha estat menys clar: "La gent està contenta amb el que està veient. Les decisions estan sent bastant encertades a dia d'avui, però és una setmana de tres partits".

Rubi també s'ha volgut mostrar prudent sobre els elogis rebuts: "Tinc l'exemple recent després del partit del València amb l'Alabès, que no l'oblido. Hi va haver molts elogis pel primer partit de casa, i al partit següent, pam! Ens agraden els elogis, però treballem perquè la gent estigui contenta, no perquè som guapos". Al tècnic espanyolista se li ha preguntat per la possessió, i ha recordat el partit al Bernabéu: "Al descans, després del cop anímic del gol vam parlar. Tenien la sensació que havien tingut poc la pilota, però és l'equip que més l'ha tingut allà. Pressionem amunt, volem robar i resprés passar, però l'altre dia potser vam voler ser massa verticals, encara que de partits com aquell es treuen reforços, i ara cal donar-li continuïtat".