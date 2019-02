Rubi busca nous acompanyants en atac per al Panda

Dissabte a l’RCDE Stadium Rubi va repetir el mateix trident ofensiu que havia plantejat a l’Estadi de la Ceràmica la setmana anterior: Piatti per l’esquerra, Borja Iglesias en punta i Sergio García com a fals extrem dret, ja que el del Bon Pastor, tot i partir des de la banda, sempre acabava centrant la seva posició. El veterà davanter català ocupava el lloc de Baptistão, que va abandonar l’equip blanc-i-blau aquest gener per posar rumb al Wuhan Zall xinès i deixar una vacant lliure al front d’atac. Un dels que, a priori, s’hauria beneficiat més de la seva sortida era Piatti, que amb aquest moviment estava cridat a gaudir de força més minuts. Però la greu lesió al genoll, que l'obligarà a perdre’s la resta de la temporada, obre un nou escenari per a les ales ofensives de l’Espanyol, que afrontarà tota la segona volta sense dues peces importants per al seu esquema.

El tècnic maresmenc ha vist com a la crisi de resultats s'hi ha afegit una altra, de lesions: ja són set els problemes físics patits aquest 2019. La lesió de Piatti dona marge a l’entitat per inscriure un nou reforç, ja que, tal com exposa el codi 124 del reglament general de la RFEF, encara que el mercat de fitxatges estigui tancat, quan s’acrediti una lesió amb una durada superior als cinc mesos, la normativa permet fitxar un jugador, sempre que el nouvingut arribi lliure o bé procedent d’un club de la lliga espanyola. Mentre l’entitat estudia la viabilitat -condicionada, esclar, per l’estret marge de límit salarial- d’un nou reforç, Rubi treballa per trobar dos acompanyants per a Borja Iglesias, el jugador de la plantilla que acumula més minuts sobre la gespa: 2.290. El gallec, autor de 13 dels 34 gols blanc-i-blaus d’aquest curs (38%), necessita nous socis que l’ajudin a repartir la responsabilitat del gol.

La visita a Mestalla, un escenari de pes, pot conduir el tècnic blanc-i-blau a tornar a apostar per un esquema més conservador, com ja va fer a l’Estadi de la Ceràmica. 4-4-2 i 4-3-3, dues possibilitats amb múltiples variants. Qui sembla haver-se guanyat un lloc a l’onze és Wu Lei, que contra el Rayo va gaudir d’una hora de joc que va saber aprofitar prou bé: atreviment, punta de velocitat, capacitat per encarar i desbordar. El xinès és una peça que ha aportat aire fresc a l’equip i els rivals encara no li han pres la mesura. La seva velocitat el converteix en una opció atractiva per als passadors de l’equip, que sense Piatti, Baptistão i amb Hernán encara recuperant-se d’una lesió, troben a faltar elements capaços d’atacar els espais amb profunditat.

Amb 35 anys, a Sergio García li comença a pesar l’acumulació de partits. Dues lesions musculars, al desembre i el gener, adverteixen que també necessita descans. El seu lloc podria cobrir-lo progressivament un Facundo Ferreyra que, amb minuts, vol recuperar la confiança que tenia a Ucraïna. Els dos fitxatges competiran contra el planter, ja que Javi Puado (407 minuts) i Melendo (1.134) també han demostrat ser dues opcions vàlides per cobrir les baixes en atac. La pilota ara és a la teulada de Rubi.