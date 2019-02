Rubi manté el crèdit com a entrenador de l'Espanyol tot i la pitjor ratxa de la dècada

Hi ha entrenadors que simbolitzen els clubs on treballen molt més que el simple càrrec que ocupen. Rubi, a l’Espanyol, manté el crèdit tot i una pèssima ratxa de resultats, cosa que s’explica per la idea que representa i per la confiança en el maresmenc com un tècnic de projecte. El debat sobre l’actual tècnic espanyolista fa unes setmanes que creix a l’entorn del club, però Òscar Perarnau, el seu principal avalador, i el vestidor, encara confien en la validesa de la seva proposta. El primer va apostar per Rubi abans fins i tot que la secretaria tècnica, de forma paral·lela, elaborés i presentés informes positius de l’aleshores tècnic de l’Osca.

Perarnau, que ahir es va reunir amb el capità de l’equip, Javi López, és reticent a renunciar al perfil de tècnic que representa la idea que vol estendre a l’Espanyol, un ADN periquito que vol estendre a tots els equips del club, i que també comparteixen David Gallego, al filial, i la major part de tècnics de les categories inferiors. Els dos maresmencs es van conèixer i van compartir llargues xerrades de futbol ara fa una dècada, quan Perarnau va substituir Rubi al capdavant del filial. L’actual tècnic blanc-i-blau representa la idea d’entrenador de club capaç de donar continuïtat a la idea que es projecta a la base. Només així s’entén que hagi resistit a un balanç de 4 punts dels 33 disputats.

L’Espanyol no vivia una ratxa com aquesta des de fa una dècada (2008-09), quan Tintín Márquez, José Manuel Esnal Mané i Pochettino van passar per la banqueta espanyolista. Els pitjors registres de Quique Sánchez Flores, en 11 jornades, van ser 9 i 12 punts respectivament el segon i el primer curs. Rubi, força autoexigent de portes endins, sap que Perarnau seguirà defensant-lo, però és conscient que, com va passar amb Sergio González, no sempre el parer del màxim responsable esportiu és capaç de sostenir un tècnic de la casa.