Rubi es presenta amb una festa contra el València (2-0)

“Abans de demanar, hem d’oferir”, va dir Rubi abans d’estrenar-se com a tècnic blanc-i-blau a casa contra el València. Unes hores més tard l’Espanyol la va fer grossa contra el conjunt de Marcelino García (2-0) en un partit que va ser la millor carta de presentació possible del seu nou tècnic. Un triomf de prestigi que corrobora que un altre Espanyol és possible amb aquests mateixos jugadors. I ja porten quatre punts d’il·lusió.

Tal com va fer a Balaídos, ahir l’Espanyol va tornar a demostrar que la renovada proposta de Rubi és el millor fitxatge per a aquest estiu. Si contra el Celta van buscar el triomf fins a l’últim minut, en l’estrena a casa no van fer menys contra tot un València en un partit que va seguir un guió semblant al de Vigo. Només hi van faltar els gols, i això que d’ocasions no en van faltar. A la primera mitja hora totes van ser per al València, que va tenir en Rodrigo un autèntic maldecap per a la defensa blanc-i-blava.

Cada acció dels de Marcelino era una ocasió clara, però fins i tot el VAR va ajudar l’Espanyol a mantenir la porteria a zero. Un xut des de l’àrea petita va rebotar al braç de David López, però, tot i les protestes dels jugadors valencianistes, l’àrbitre va acabar determinant que era una acció involuntària i que, per tant, no hi havia penal. No va ser fins superada la mitja hora que els engranatges de la zona ampla blanc-i-blava es van afinar. A partir del triangle format per Roca, Darder i Granero, la principal novetat de l’onze juntament amb Sergio García, l’Espanyol es va anar entonant, tenint més pilota i frenant l’empenta d’un València que va anar perdent pes en el partit. Tres jugadors que amb Quique Sánchez Flores patien, amb Rubi s’ho passen bé i porten el pes del partit com si fes anys que juguessin junts.

‘Olés’ a l’RCDE Stadium

Amb el pas dels minuts es va confirmar el que el curs passat semblava impossible: la possessió de pilota li quedava bé, a l’Espanyol, que amb Rubi sap què fer amb l’esfèrica. El València, cada cop més espès, es va anar desfent, un luxe que contra aquest nou Espanyol pocs es podran permetre. D’una falta a la frontal va néixer el primer: una genialitat de Granero, que va calcar el gol que va marcar el curs passat contra el Vila-real. Sense temps per pair la diana, el València va tornar a patir l’eufòria blanc-i-blava. Piccini va adormir-se, Baptistão li va pispar la cartera i, malgrat que Neto li va barrar el pas, Borja Iglesias va aprofitar que el porter era a terra per estrenar-se com a espanyolista.

Amb el 2-0, l’RCDE Stadium es va convertir en una autèntica festa. Els 18.714 assistents eren la millor entrada en un debut a casa des del curs 2012-13. El València, frustrat i impotent, veia com cada intent acabava blocat per un defensa local que acabava sent corejat per la grada. És ben normal que al tram final se sentissin els primers “ olé ” de fons. L’esforç va ser titànic, i el botí també. Els mateixos jugadors, diferent discurs: amb Rubi, l’Espanyol vol agradar.