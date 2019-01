Rubi: “Les últimes hores del mercat poden ser frenètiques”

Rubi no vol ni sentir a parlar de la possibilitat de quedar eliminat de la Copa del Rei. L’Espanyol visita aquest dijous el Betis (19.30 h, BeIN LaLiga) però el seu tècnic té clar que, tot i les urgències que viuen a la Lliga, “no regalaran l’eliminatòria”. “Em nego a prescindir de la Copa després de tot l’esforç que hem fet. Quan s’acabi tindrem setmanes netes i podrem recuperar jugadors. Aleshores sumarem punts suficients perquè el calendari passarà de ser molt dur a dur”, ha apuntat el preparador maresmenc, que s’ha atrevit a fer un pronòstic de quin rival li agradaria a les semifinals: “El Girona, em faria il·lusió enfrontar-m’hi”.

Rubi considera que superar aquesta eliminatòria suposaria un pas “molt important” contra un rival motivat per la possibilitat de disputar la final a casa. Sobre què creu que ha de passar perquè l’equip millori, ha apuntat al fet de recuperar jugadors. "Jo ja tinc la tecla, però em falta recuperar jugadors. Tinc molt clar com ha de jugar l'equip i el que ha de corregir en defensa“, ha comentat.

Després de donar la benvinguda a Wu Lei, a qui ha definit com “un jugador polivalent, que pot actuar per bandes o en punta, i amb capacitat golejadora”, ha parlat sobre què esperava dels últims tres dies de mercat: “Les últimes hores de mercat podien ser frenètiques i no està descartada alguna incorporació més". Sobre la possible marxa de Baptistão, a qui volen alguns equips xinesos, el tècnic ha assegurat: "Les últimes informacions que tinc no són que se'n va, però d'una hora a una altra tot pot canviar perquè es mouen moltes xifres econòmiques".