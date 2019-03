Rubi: "Si guanyem al Camp Nou serà el dia més feliç de la meva vida professional"

L'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', té clar que una victòria al Camp Nou en el derbi d'aquest dissabte suposaria una gran empenta per als seus homes i per a ell mateix de cara al tram final de temporada. "Suposaria moltíssim. Seria una dosi d'energia per a tothom. Si guanyem, personalment seria el dia més feliç de la meva vida professional. Tenim un vestidor que sortirà al mil per mil. Estem convençuts que ho podem fer. Tenim un convenciment i un pla per guanyar al Camp Nou. Sabem que en el futbol es donen moltes situacions, i l'última victòria de l'Espanyol allà va ser sent cuers. En el futbol pot passar de tot, i demà passarà", ha assegurat, convençut de les possibilitats dels seus homes. "Podem tenir la il·lusió de ser un equip que acabi el curs donant la sorpresa. No sortirem amb el lliri a la mà", ha comentat.

"Al ser un derbi, tot es magnifica molt, per això hem volgut entrenar-nos amb més privacitat. Pel que fa a la preparació, sempre intentem preparar algun pla. Fem el que fem, el nostre rival està acostumat que li preparin coses diferents. Tenim un pla, l'aplicarem al 100%, tenim ganes de fer una cosa gran al Camp Nou". El tècnic ha reconegut que han incidit en aspectes ofensius i defensius, i ha aclarit que caldrà estar especialment atent als "detalls". "Si els deixem córrer ens faran ocasions. Però al partit de la primera volta, dues de les nou ocasions van ser de falta, una amb l'equip replegat al darrere i les altres sis al contraatac. Vam patir més amb això. No farem pressió amunt per deixar l'esquena lliure. Hem de saber combinar pressió i replegament", ha advertit.

Preguntat pels diferents registres del Barça actual, ha comentat: "Els equips que lluiten per grans coses tenen la facilitat d'acabar atacs de moltes maneres. Poden marcar-te corrent o en estàtic". Rubi ha insistit que vol la pilota tot i ser conscient de la dificultat de robar-l'hi al Barça. "Tenen una recuperació després de pèrdua molt bona, i nosaltres haurem de tenir la tranquil·litat de tocar-la contra un rival que fa que els rivals la perdin aviat. El meu objectiu no és intentar tenir més possessió que el Barça, m'equivocaria si ho volgués".

Sobre les declaracions de Piqué a 'La resistencia' de Movistar+, ha deixat clar que no té ganes d'estar contínuament responent a qüestions sobre el central blaugrana. "El vestidor està focalitzat en el partit, volem guanyar. El nostre club ja s'ha posicionat i jo m'afegeixo a aquesta posició. Hi ha valors més grans que l'econòmic, com ara la humilitat, però de totes maneres és un programa d'humor". L'entrenador de l'Espanyol confia que les declaracions de Piqué no reactivin la rivalitat més tensa entre els dos clubs. "No estem per a aquestes tonteries, en tenim prou amb tenir un gran Espanyol", ha aclarit, intentant tancar qualsevol possible polèmica innecessària. "Ja tenim ments pensants que han de decidir si han de tallar algunes declaracions, que decideixen si val tot o s'han de posar límits. A mi no em pertoca", ha apuntat. El tècnic maresmenc ha insistit que una possible absència de Messi "no seria una garantia de res" perquè el Barça té una plantilla prou important. El tècnic també s'ha posicionat sobre el fet que els dos clubs faci anys que no es venguin entrades per a les aficions rivals: "M'agradaria que se solucionés".

Rubi ha anticipat que encara no té clar quina alineació formar perquè ha anat recuperant jugadors durant la setmana. Ha recordat que en el partit de la primera volta va notar molt "el tema físic". "Els vaig notar molt forts en les disputes. Ara he de decidir si aposto per un perfil més de qualitat o físic", ha afegit. Preguntat pels estats físics de Sergio García i de Wu Lei, del primer ha reconegut que, com que ha entrat a la convocatòria, tindrà opcions de ser titular, mentre que del segon ha dit que va arribar "cansat" del viatge que va fer a la Xina, que se li va ajuntar amb un problema de laringitis, però ha puntualitzat que a finals de setmana ja l'ha vist millor. "Si hi participa serà el primer derbi, si és al camp hem d'intentar aprofitar la seva velocitat i capacitat per fer gols", ha afegit. El maresmenc, això sí, no ha volgut comparar el xinès amb Messi: "Són dos jugadors totalment diferents. Messi ha tingut un recorregut més que demostrat. Wu és un gran jugador, però encara no ha arribat al seu nivell, veurem si hi arriba. És la realitat, no ens enganyem. Wu no és el nostre Messi. Ens ajuda, però no és una comparativa correcta".