Rubi: "El partit contra el Girona ens pot permetre arribar al Nadal en posicions maques"

L'Espanyol-Girona no serà un partit qualsevol. Així ho ha evidenciat el tècnic blanc-i-blau, Rubi, que ha remarcat el pes de sumar un bon resultat davant dels gironins. "Aquest partit ens marca ficar-nos entre els set primers fins al Nadal. No crec que després fem un 0 de 12. Si ens situem amb 24, i el setè i vuitè estan amb 17... Això li dona una gran importància al partit, que ens pot permetre arribar al Nadal en posicions maques".

El preparador espanyolista ha fet una crida a l'afició de cara a fomentar l'assistència: "Crec que demà cal demanar un esforç als seguidors periquitos, si se'ls pot demanar un esforç, que no es quedin davant del televisor, que vinguin a l'estadi, a veure si podem passar de 20.000 a 24.000. Si és així tindrem mig punt de la victòria. Que vinguin a gaudir. És dels dies importants, necessitem la màxima assistència dels periquitos, que vinguin tots els que puguin".

Rubi ha qualificat el partit com a "molt dur, difícil i igualat", però s'ha mostrat convençut que es podran veure estones "de l'Espanyol de veritat". "Ells són un equip terriblement incòmode a casa i fora. Han empatat al Camp Nou i han guanyat en camps complicats. Cal tenir-los en compte, però confio més en la nostra ratxa positiva a casa. També l'Athletic venia en ratxa i la vam trencar. Estic convençut que podem trencar la ratxa del Girona", ha comentat sobre el fet que els gironins no perdin a domicili des de fa molts mesos.

Rubi ha assegurat que ja té decidit si donarà o no continuïtat a la mateixa proposta que va plantejar Sánchez Pizjuán, si bé no ha volgut donar pistes: "És un altre equip que juga amb tres centrals, per això busquem un altre matís. Fem el que fem, torno a veure connectat l'equip després de l'aturada, estic bastant tranquil".

El preparador maresmenc ha confirmat que Hernán Pérez i Óscar Duarte estan perfectament recuperats dels seus respectius problemes físics i, per tant, podrien tenir minuts contra un Girona del qual guarda bon record per l'etapa de quan va treballar-hi: "Sempre intentem aplicar-nos al màxim a tots els equips, però a Girona va ser especial. Vam rebre un tracte espectacular, és especial perquè té moltes coses positives, no només pel que fa al futbol, també per la terra".