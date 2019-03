Rubi: “Tenim una oportunitat de posar-nos a prop de la part alta si guanyem"

Que Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’, és un tipus optimista fa temps que ha quedat fora de qualsevol debat. Abans de rebre el Valladolid aquest dissabte (13 h, BeIN LaLiga), el tècnic maresmenc ha tornat a convidar a mirar cap amunt a la classificació: “Tenim una altra oportunitat de posar-nos a prop de la part alta si guanyem i això és una motivació. Portem des del 26 de gener sense perdre cap partit i estem lluitant per treure el cap per damunt de la classificació".

Rubi ha destacat la importància de ser un equip regular en el joc: “És important veure un equip fluid. Almenys, si ho fem durant vint minuts, que després no ho deixem de fer si ens posem per davant. Això ens va passar la setmana passada contra l’Osca”. Sobre el Valladolid, Rubi ha comentat que és un equip “que destaca per l'ordre tàctic". "És un equip solidari i on tothom penca tots els minuts. Han aconseguit més punts fora de casa i espero un partit complicat", ha afirmat. Per contrarestar la defensa de l’equip de Sergio González, el maresmenc deixat clar que serà clau ser pacients: "A tots ens costa fer gols i el tema de la paciència és important per no posar-nos nerviosos quan no trobem forats".

Per a l’entrenador de l’Espanyol, la millor manera d'aconseguir bons resultats és ser fidel a la proposta de joc que van mantenir a principis de curs: "Soc dels que pensen que, tret que l'equip sigui un desastre, és millor anar perfeccionant el que ja domines que anar canviant constantment. M'agradaria que estiguéssim orgullosos de tenir una idea de joc i una identitat. Això ens hauria de donar l'alegria que som en el camí adequat". El tècnic ha enviat un missatge a Semedo, a qui ha deixat fora de la convocatòria: “Hi som per exigir i els ajudem. Em preocupa igual que no entri l'Álex o el Javi López. És futbol professional i hem de mirar el rendiment sabent que tots poden sortir o entrar".