Rubi: "És important reaccionar ràpid perquè no hi hagi dubtes"

Dues derrotes consecutives en Lliga no han canviat els ànims d'un Rubi que reivindica la qualitat del seu equip per superar un dels moments més delicats, tot i el bon estat de l'equip, que passa el seu Espanyol. "Volem tornar a guanyar. L'equip m'ha demostrat que té capacitat per recuperar situacions complicades. Estem en una posició privilegiada i volem mantenir-la. Sempre és important reaccionar ràpid perquè no hi hagi dubtes, però, per a mi, un equip que va cinquè a la jornada 13 és que ha fet moltes coses bé", ha assegurat el tècnic maresmenc en la prèvia del partit que enfrontarà l'Espanyol amb el Getafe aquest dissabte (18.30 h).

Rubi ha lamentat un "dèficit de tres punts" després de l'última derrota a casa contra el Girona, un resultat del qual es culpa: "Em sento frustrat amb mi mateix. El dia que vam tenir més gent al camp... Intentarem seguir donant alegries per recuperar aquests partits perduts". L'entrenador blanc-i-blau, però, ha deixat clar que un triomf a Getafe els permetria recuperar-se i situar-se "en una situació similar". Del pròxim rival, però, n'ha advertit diferents aspectes: "Són molt millor equip del que es diu. El Getafe és competitiu, intens i lluitador, està molt ben treballat i amb un nivell de jugadors molt interessant".

El preparador blanc-i-blau ha reconegut que ha parlat amb el director de futbol professional, Rufete, sobre la plantilla, si bé ha puntualitzat que de moment no busca cap reforç: "És l'àrea esportiva la que decidirà. El meu equip són aquests jugadors, ens han situat cinquens i no tinc un desig especial per res ara mateix". El tècnic espanyolista també ha tornat a defensar el VAR, sempre que es mantingui "la idea inicial de revisió de les jugades".

Preguntat per si l'Espanyol hauria d'elevar una protesta pública, ell ho té clar: "Estem actuant en una línia clara, de màxim respecte cap a les decisions tant a favor com en contra. Si per plorar ens han de donar alguna cosa, que ens ho diguin, perquè tenim dret a dir-hi la nostra, però no crec que sigui el camí. Si ha de funcionar aquesta tàctica, estem involucionant. El que vull és que demà l'àrbitre tingui tota la sort possible, que es xiuli tot i es revisi el que calgui tant a favor com en contra. No tinc dubte que l'esperit serà, per part dels àrbitres, d'encertar".

Per a aquest dissabte, Rubi no podrà comptar amb Sergio García, Marc Roca ni Naldo. Pipa, per decisió tècnica, tampoc ha entrat a la convocatòria. El tècnic espanyolista ha inclòs els joves Adrià Pedrosa i Álex López a la llista per ocupar les vacants.