Rubi: "A la segona part no hem tingut tanta fluïdesa i no entenc per què hem patit tant"

"L'empat és el que hi ha. Hem tingut molta personalitat a la primera part a base de joc i a la segona no hem tingut aquesta fluïdesa. Hem tingut ocasions però no ha estat tant bona", ha explicat Rubi instants després que el seu Espanyol empatés a Vallecas. El tècnic maresmenc ha elogiat la reacció dels seus homes després d'encaixar el primer gol: "M'ha agradat molt l'equip. Ha estat una llàstima que el gol psicològic del 1-2 només ens hagi durat un minut. És una pena perquè hem anat al vestidor amb molta moral".

Rubi ha valorat l'empat com un resultat "just", i s'ha referit als canvis fets en un partit de ritme molt alt que exigia un gran nivell d'activació: "Era un partit amb un ritme altíssim i s'ha d'anar amb compte amb els canvis perquè els jugadors s'han de posar de 0 a 100 en un moment. Estic content amb els que han entrat encara que hagin estat pocs minuts".

El tècnic ha tingut paraules d'elogi per Hermoso, que segueix creixent: "Té ganes de donar un pas endavant. De fer-se un nom en el futbol professional. Anem a veure on té el seu límit". També s'ha referit a la darrera acció del partit, on el VAR ha rectificat el penal xiulat inicialment per l'àrbitre: "És com quan un va a entrar al quiròfan i està esperant. És un caramelet que et treuen a l'últim minut però es just".