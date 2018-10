Rubi: “Marxem d’aquí enfadats perquè teníem una bona oportunitat per ser líders”

“Estem fotuts perquè hem perdut dos punts al temps afegit. Marxem d’aquí enfadats perquè teníem una bona oportunitat per ser líders”. Amb aquestes sensacions marxa el tècnic de l’Espanyol, Rubi, de Valladolid, on el seu equip ha empatat (1-1). L’entrenador maresmenc ha qualificat de “just” el resultat perquè el Valladolid “ha estat superior a la segona part”. “A la primera hem vist el que volem i que ejs ha portat aquí, però a la degona no hem aconseguit portar la pilota al seu camp”, ha exposat Rubi.

El tècnic blanc-i-blau ha lamentat haver perdut la majoria de duels en un partit que ha acabat sent molt físic, i ja afegit que, malgrat no han rebut “excessives ocasions”, només han aconseguit ser “un bon equip mitja part”. “La pressió que han fet a la segona part no hem sabut superar-la, i si no guanyes disputes ni caigudes, crides al mal temps”, ha argumentat Rubi, que ha fet autocrítica: “Podem extreure coses d’aquest partit, una d’elles és veure com podem recuperar millor la pilota quan la perdem. Tot i no tenir la pilota, hem sabut controlar força bé l’empenta del rival”.

Rubi, malgrat l’empat, ha volgut enviar un missatge optimista: “Entenc que estàvem il·lusionats tots, però tampoc hem perdut. Hem de seguir sent positius, des de dins del marcador corregir i intentar fer un partit més complet el proper cop”.!