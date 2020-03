El futbol espanyol acorda suspendre totes les competicions sense data fins que no ho autoritzi el govern

La comissió de seguiment de la crisi del coronavirus formada per la lliga espanyola i la Federació Espanyola (RFEF) ha acordat la suspensió de totes les competicions professionals de futbol fins que el govern d'Espanya consideri que es poden reprendre sense suposar cap risc per a la salut. La mesura, que ja s'havia pactat l'última setmana, s'ha fet oficial després de la reunió d'aquest matí.

Oficialment, el futbol espanyol fins ara només havia posposat dues jornades de Lliga. El cap de setmana vinent, el 28 i 29 de març, estava prevista una aturada per als partits de seleccions. Però, tal com ja va anunciar l'última setmana el president de la RFEF, Luis Rubiales, se suspenia tot sense data de retorn, deixant en mans del ministeri de Sanitat el possible retorn. La Lliga, encapçalada per Javier Tebas, també ha donat suport a aquesta mesura, tot i que no deixa de treballar en un calendari que preveu tornar als terrenys de joc al maig, sense espectadors. Serà el govern, però, qui decidirà si és factible o no.

La comissió també ha acordat sol·licitar a les diferents Federacions Territorials que adoptin la mateixa mesura per a les competicions d'àmbit autonòmic. La Federació Catalana ho farà.