El govern espanyol dona suport a Rubiales i no vol el Girona-Barça a Miami

El govern espanyol dona suport a Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, i s'oposa que el partit Girona-Barça es jugui a Miami. Aquest matí, Rubiales s'ha reunit amb Pedro Sánchez i el president de la FIFA, Gianni Infantino, a la Moncloa, una reunió on Espanya ha comunicat a Infantino que aspira a ser la seu de l'Eurocopa de l'any 2028.

Damunt la taula també hi havia el cas del partit de Miami. El president de la Lliga, Javier Tebas, necessitava el permís de la federació per organitzar un partit de Lliga a l'estranger, malgrat haver signat un contracte de 15 anys amb una empresa nord-americana per organitzar aquests partits sense haver-ne parlat abans amb la federació. Sense el permís de la Federació Espanyola el partit no es pot jugar. Rubiales ha vist com, de mica en mica, els diferents protagonistes es posaven a favor de la proposta de Tebas, com el Girona, el Barça, els jugadors i l'associació d'aficionats. Però, finalment, el president de la federació ha trobat un aliat a la Moncloa.

El Consell Superior d'Esports (CSD) tampoc vol el partit Girona-Barcelona a Miami, en part per por de veure reivindicacions polítiques a les graderies. Des de la Lliga, amb tot, es recorda que els dos clubs han signat un document en què prometen treballar per potenciar la marca Espanya a canvi de poder jugar aquest partit, a canvi de grans beneficis econòmics. Al CSD i al govern tampoc ha agradat veure com Tebas anunciava el contracte sense reunir-se abans amb ells o la federació. L'entitat presidida per Rubiales creu que jugar a l'estranger pot alterar la competició, pel fet de carregar de cames amb un viatge dues plantilles, i pot perjudicar els aficionats malgrat les compensacions pactades per als abonats del Girona.

Aquesta setmana, la Lliga va enviar la petició oficial, signada també pel Girona i el Barça, demanant a la federació el permís. Però amb el suport del govern i també de la FIFA, que no veu clar organitzar partits de Lliga en altres països, Rubiales podria oposar-se al matx i aturar el projecte. Per jugar a Miami, els dos clubs, que donen suport a Tebas, i la Lliga necessiten el suport de les dues federacions implicades (Espanya i els Estats Units) i les regionals, la UEFA i la Concacaf. I també del govern espanyol. Uns actors que, de moment, s'hi oposen. Avui, el portaveu del Barça, Josep Vives, ha defensat el partit, però només amb un acord.