Rufete: "L'Espanyol és un projecte en creixement"

Francisco Joaquín Pérez Rufete ha estat presentat com a nou director de futbol professional de l'Espanyol, club on torna després de la seva etapa com a jugador. Rufete, qui els darrers mesos ha entrenat a l'Eivissa-Ibiza, ha parlat en roda de premsa a la Vall d'en Bas, on el primer equip ja entrena a les ordres de Rubi, amb qui Rufete s'ha trobat abans de parlar acompanyat d'Òscar Perarnau.

Rufete serà l'encarregat de gestionar tots els assumptes esportius relacionats amb la plantilla professional de l'Espanyol i dependrà de la direcció general esportiva del club, exercida per un Òscar Perarnau que ha valorat molt positivament l'arribada de Rufete, jugador espanyolista entre els anys 2006 i 2009. "La plantilla haurà de rendir sabent que hi ha un topall econòmic. Cal anar consolidant-se fent petites passades, tenint clara la identitat que volem. Un projecte fort de pedrera i mirar el mercat, cuidant la base i amb jugadors que tinguin clar que aquest és el millor lloc per ser. Cuidem el de dins per començar a mirar el de fora" ha raonat Rufete.

L'exjugador veu "un projecte de creixement. Tenim molt clara la identitat de club que volem, un projecte fort a la base, que hem de cuidar, i mirar el mercat. Tal com ho estic veient, l'Espanyol està fent passes importants, últimament". Rufete ha recordat quan va conèixer Rubi. "Ell entrenava el filial quan jo jugava a l'Espanyol. És jove, però expert. Està en un moment important de la seva carrera i aportarà moltes coses al club i als jugadors" ha dit sobre el tècnic, fitxat aquest estiu de l'Osca.

Óscar Perarnau ha explicat que Rufete "serà màxim responsable del primer equip. S'haurà de relacionar amb la secretaria tècncia, el futbol base i serveis mèdics", abans d'afegir que "tenim 24 jugadors i estem molt contents amb ells. Ens agradaria tenir potser menys jugadors, però" ha admès Perarnau, qui ha insistit que Rufete era la primera opció per aquest càrrec. Encara que, "per responsabilitat", Chen va voler tenir opinió sobre altres opcions, segons ha confirmat el mateix Perarnau, que va contactar per primer cop amb Rufete abans que acabés la passada temporada.

El nou director esportiu ha anticipat que té clar que han de "generar il·lusió i una mentalitat guanyadora". Dels seus contactes amb Chen Yansheng, amb qui es va reunir a la Xina la setmana passada, ha destacat que comparteixen idees similars: "M'ha transmès el que penso jo sobre el club: estabilitat i una idea de projecte. No som un club molt gran, però la idea és fer-lo créixer fins el lloc més alt possible. Coincidim bastant en les opinions".

Rufete ja té experiència als despatxos. Des del 25 de novembre del 2013 i fins a l'1 de juliol del 2015 va ocupar el càrrec de mànager general esportiu del València, on va ser el màxim responsable de la planificació esportiva de l'entitat.