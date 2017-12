Rússia sabrà aquest dimarts si pot participar en els Jocs d’Hivern

El Comitè Olímpic Internacional (COI) es reuneix avui i demà en una trobada executiva a Lausana (Suïssa) en què el dopatge marcarà l’agenda. Un dels punts destacats de l’ordre del primer dia serà la decisió relativa a la participació de Rússia en els Jocs d’Hivern de Pyeongchang. Quan falten tot just dos mesos per a l’inici de la competició, el COI haurà de decidir si els casos de dopatge que han afectat l’esport rus són raó de pes per deixar-ne fora tota la delegació d’aquest país o si cal estudiar cada cas individualment. Les proves de manipulació dels controls fets als esportistes russos als Jocs de Sotxi 2014, quan Rússia, amfitriona, va ser la selecció amb més medalles, va portar el COI a admetre “una sofisticada trama” de dopatge a Rússia, existent durant anys. El president del COI, l’alemany Thomas Bach, anunciarà avui, cap a les 6 de la tarda, quina sanció s’aplica a Rússia.

La comissió disciplinària del COI, amb la presència del català Juan Antonio Samaranch, també haurà de decidir si la feina feta per allunyar el dopatge de la Federació Internacional d’Halterofília (IWF) és suficient per mantenir-los dins del programa dels Jocs Olímpics d’Estiu o si s’exclou un esport que no ha faltat a cap cita olímpica des de l’any 1920. La IWF, per exemple, va expulsar nou seleccions dels Mundials que es disputen actualment a Anaheim (Estats Units).

El tercer gran punt de l’ordre del dia d’aquesta reunió no tindrà res a veure amb el dopatge. En aquest cas, l’executiva haurà de decidir si el Comitè Olímpic Brasiler (COB) mereix ser rehabilitat, després de la detenció del seu president, Carlos Nuzman, per suposada compra de vots en l’elecció de Rio com a seu dels Jocs del 2016. Aquests mesos el COI ha intentat comprovar que l’organisme no hi estava implicat.