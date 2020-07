El Barça B supera el Valladolid Promesas i arriba a les semifinals del 'play-off' d'ascens

El Barça B s'ha desfet del Valladolid Promesas (3-2) en un partit en què els homes de Francesc Xavier Garcia Pimienta han imposat la seva qualitat malgrat els problemes del tècnic català per tancar la convocatòria, ja que entre lesions, jugadors que han acabat contracte i la presència d'homes com Riqui Puig i Araujo al primer equip tot just tenia 12 fitxes del filial. Els altres jugadors eren del juvenil.

Konrad ha marcat ja en els primers minuts, però el filial del Valladolid ha empatat poc després gràcies a Miguel de la Fuente. El gol del 2-1 ha arribat a la segona part gràcies a Monchu, un dels jugadors més actius del Barça B. I Konrad, de nou, ha marcat el 3-1 que semblava definitiu, però Miguel Rubio encara ha tingut temps de marcar el 3-2 en la sortida d'un servei de cantonada. Les aturades d'Iñaki Peña també van ser claus per aconseguir superar el torn. I ara, de cara a les semifinals, Garcia Pimienta podria rebre el reforç de Riqui Puig, Ansu Fati i Ronald Araujo.

Aquest dilluns els equips catalans coneixeran els seus rivals a les semifinals, també a partit únic. I també a Andalusia, seu de la fase final, en què el Logronyès ja ha aconseguit un dels quatre possibles ascensos. Per pujar, els equips catalans han de superar tres partits. De moment, han fet el primer pas.