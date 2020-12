El Sabadell tira d'èpica en un partit clau (1-1)

Empat in extremis a la Nova Creu Alta. Una rematada de cap de Juan Ibiza en el temps afegit aconsegueix rescatar un punt per al Sabadell en el duel contra l'Alcorcón. L'enfrontament, que quedava pendent des de la jornada 7 després que s'hagués de suspendre per positius en l'equip madrileny, ha acabat en taules després que els arlequinats hagin anat de menys a més.

L'Alcorcón ha sortit amb força i determinació. Ja en els primers compassos de partit la possessió i la iniciativa els ha portat el conjunt de Juan Antonio Anquela, que, al cap de quatre minuts, ha tingut la primera ocasió clara. Mackay ha tret, a la mateixa línia de gol, la pilota després del xut d'Óscar Arribas. La diana no ha pujat al marcador per mil·límetres, després que el VAR revisés l'acció. Minut rere minut el Sabadell s'ha anat trobant més engabiat a la seva àrea i l'Alcorcón ho ha tornat a provar. De nou Mackay i Arribas s'han trobat cara a cara. El porter dels arlequinats ha aconseguit aturar el xut potent del davanter de Parla.

La reacció del Sabadell ha arribat en el moment que l'Alcorcón ha abaixat una mica el ritme. No ha estat, però, fins al minut 34 de joc que els arlequinats han creat la seva primera ocasió de perill. Edgar ha estat a punt de rematar dins de l'àrea petita, però la passada de la mort de Pierre Cornud ha estat refusada per la defensa madrilenya. Llavors el partit s'ha convertit en una anada i tornada; els dos equips anaven de porteria a porteria sense cap pausa.

L'equip d'Antonio Hidalgo -que es mirava l'enfrontament des de la grada després de ser expulsat en l'últim matx contra l'Oviedo per protestar- ha tingut l'última aproximació clara de la primera part. Victor García, que ha aprofitat una badada de José Carlos, ha connectat amb Stoickov, però el davanter ha rematat fora de la porteria de Dani Jiménez.

Gol en el temps afegit per salvar un punt

Ja en la segona part, la intensitat ha baixat. El Sabadell ha aconseguit dominar la possessió i l'Alcorcón ha vist com les seves opcions de crear perill anaven minvant. L'ocasió més perillosa del conjunt madrileny ha sortit de les botes de Boateng amb un xut creuat des de la frontal de l'àrea que no ha arribat a incomodar Mackay. La rèplica arlequinada ha estat immediata. Óscar Rubio, després d'un mal refús de Gorostidi, ha xutat sense que Jiménez tingués gaires dificultats per aturar-lo.

L'Alcorcón s'ha avançat des dels 11 metres. A poc més de quinze minuts del final, Jaime Sánchez ha fet falta sobre Arribas dins de l'àrea i l'àrbitre ha assenyalat la pena màxima. Fraile ha estat l'encarregat de transformar-lo. Tot i que Mackay ha endevinat el llançament, no ha pogut arribar a aturar el xut, enganxat al pal esquerre de l'andalús.

La resposta del Sabadell, però, ha arribat en l'últim sospir. En el 92, i amb els jugadors de l'Alcorcón demanant l'hora, Ibiza ha marcat el gol que aconseguia retenir un punt a la Nova Creu Alta. Arran d'una gran centrada de Pierre Cornud, Juan Ibiza ha fet justícia amb una rematada de cap creuat que ha estat impossible d'aturar per a Dani Jiménez. Amb aquest empat, els arlequinats es mantenen en la lluita per la salvació.