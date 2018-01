Sabadell i Sant Andreu busquen a Barcelona el bitllet per als quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo

La piscina Sant Jordi de Barcelona acull, a partir d'aquest divendres, la disputa dels partits del grup H de la segona fase de l'Eurolliga de waterpolo femení. El Club Natació Sant Andreu exerceix d'equip amfitrió, tot i no tractar-se del seu recinte de competició habitual. La resta del grup el formen l'AstralPool Club Natació Sabadell, el Dunajvaros FVE hongarès i l'UZSC Utrech holandès. La competició durarà tot el cap de setmana, des del divendres 19 de gener, fins al diumenge 21. Aquesta fase dona accés als quarts de final de la competició, l'últim pas previ a la definitiva 'final four'.

L'AstralPool Club Natació Sabadell, classificat per a aquesta segona fase com a equip que va disputar l'última 'final four', és el gran favorit per accedir als quarts de final com a primer de grup. La seva capitana, Olga Domènech, no defuig aquest favoritisme: "El nostre objectiu és guanyar aquesta competició, no ens n'amaguem. No ens afecta el possible favoritisme, perquè encarem els partits d'un en un". Aquesta segona fase és la primera prova de foc per David Palma, nou entrenador del Sabadell aquesta temporada i substitut de Nani Guiu, que va deixar l'equip després d'una dècada a la banqueta, en la qual es van aconseguir grans èxits com 4 Eurolligues o 9 Lligues espanyoles. "És un gran repte per mi, però crec que estic preparat", ha afirmat Palma en la presentació de l'esdeveniment que s'ha celebrat a la mateixa piscina Sant Jordi.

Per la seva banda, l'altre equip català enquadrat al grup H, el Club Natació Sant Andreu, aspira a classificar-se per als quarts de final per poder-se treure l'espina clavada de l'any passat, quan el La Sirena CN Mataró va eliminar-lo d'aquesta segona fase amb un gol de Laura López restant 1 minut i 11 segons de partit. La capitana de les barcelonines, Mireia Guiral ha explicat que l'equip està convençut que és el moment de refer-se d'aquella derrota: "Estem preparades, ha arribat l'hora de treure'ns l'espina de l'any passat". L'entrenador del CN Sant Andreu, Javi Aznar, ha manifestat que exercir d'equip amfitrió també és una motivació extra: "Afrontem aquesta Eurolliga amb una il·lusió i una motivació especials".

El president de la Federació Catalana de Natació, Enric Beltran, s'ha mostrat satisfet perquè un club català pugui acollir aquesta fase de l'Eurolliga: "És un orgull que una fase com aquesta es pugui celebrar a Catalunya, i més amb 2 equips catalans competint-hi".

540x306 La composició dels grups de la segona fase de l'Eurolliga La composició dels grups de la segona fase de l'Eurolliga

El La Sirena CN Mataró se la juga a Sicília

Al grup F, el La Sirena Club Natació Mataró viatja a Catània, a l'illa de Sicília, per buscar la classificació per als quarts de final de la competició. L'equip català també s'hi ha classificat directament per haver disputat l'última 'final four'. A més de les amfitriones de l' Orizzonte Catània, les rivals de les mataronines seran el Lille UC francès i l'Ugra Khanty Manstsysk rus.