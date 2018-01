El Sabadell i el Sant Andreu comencen amb victòria la segona fase de l'Eurolliga de waterpolo femení

Ple de victòries dels equips catalans en la primera jornada del grup H de la segona fase de l'Eurolliga de waterpolo femení, que es disputa aquest cap de setmana a Barcelona. L'Astralpool Club Natació Sabadell ha guanyat el Dunajvaros FVE hongarès per 13-8 en el partit inaugural de la fase. Tot seguit, l'equip amfitrió, el Club Natació Sant Andreu, ha superat clarament l' UZSC Utrech holandès per 13-5. Amb aquest resultat, les barcelonines se situen provisionalment líders de grup, amb 3 punts, els mateixos que les sabadellenques, però amb millor diferència de gols.

En el primer partit de la tarda, l'Astralpool Club Natació Sabadell ha fet bons els pronòstics i s'ha imposat al Dunajvaros FVE hongarès per 13-8. Les vallesanes han fet un partit molt coral, on Beatriz Ortiz, Maica Garcia i Susan Neushul s'han repartit el pes golejador de l'equip amb tres gols cadascuna. El partit ha arribat igualat al descans, amb les sabadellenques només 2 gols per sobre en el marcador (8-6), però una gran actuació a la segona meitat de la portera internacional amb Espanya, Laura Ester, concedint tan sols 2 gols a les rivals, ha estat clau per assolir el resultat final.

Per la seva banda, l'equip amfitrió, el Club Natació Sant Andreu, ha vençut amb solvència l' UZSC Utrech holandès per 13-5. Les barcelonines han començat molt fortes el partit, i han situat un marcador inicial favorable de 4-0. A partir d'aquest moment, les barcelonines s'han limitat a gestionar aquesta distància i a ampliar-la, fins a arribar al contundent marcador final. La màxima golejadora de l'equip català ha estat Alys Williams amb 3 gols.

Cal recordar que aquesta segona fase de l'Eurolliga dona accés als quarts de final de la competició, l'últim pas previ a la definitiva 'final four'.

La Sirena Mataró també comença guanyant a Sicília

Al grup F, l'altre amb presència catalana i que es disputa a l'illa italiana de Sicília, La Sirena Club Natació Mataró també ha guanyat el seu primer partit contra l'Ugra Khanty Manstsysk rus per 10-6. D'aquesta manera, les mataronines s'han situat provisionalment segones de grup, darrere de l'Orizzonte Catania, que també ha guanyat en la seva estrena en la segona fase.