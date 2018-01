El CN Sabadell vol seguir creixent a Europa davant del Jadran Carine

L'Astralpool Sabadell tanca aquest dimarts (19h; Esport 3) a la piscina de Can Llong la primera volta de la fase preliminar de la Lliga de Campions de waterpolo masculí contra el Jadran Carine montenegrí, un dels aspirants a estar entre els quatre primers del grup que disputen la Final a Vuit.

Els vallesans, penúltims a la classificació amb tan sols una victòria en sis jornades, busquen seguir creixent en la competició, en la qual han debutat aquesta temporada, sent competitius contra el conjunt montenegrí.

L'equip de Chava Gómez, que seguirà sense poder comptar amb el lesionat Javier Gorria, arriba al partit després de guanyar (6-13) al Real Canoe en l'última jornada de Lliga amb Vicente Matoso i Víctor Cabanas com a destacats en l'aspecte anotador amb tres gols cadascú.

El Jadran Carine, per la seva banda, està immers en la lluita per a la quarta plaça del grup amb el ZF Eger hongarès i s'ha mostrat contundent en els partits jugats fins ara contra els equips de nivell similar al Sabadell com l'AZC Alphen (7-14) i l'Steaua de Bucarest (4-8).



El rus Daniil Merkulov, un dels màxims golejadors del torneig amb 15 gols, i el montenegrí Aleksa Ukropina són els dos referents atacants del Jadran, juntament amb Marko Petkovic, campió de la Champions el 2014 amb l'Atlètic Barceloneta.

El duel entre catalans i montenegrins obrirà la jornada 7 sent l'únic partit disputat aquest dimarts. La resta de la jornada es jugarà el dimecres, excepte el Barceloneta que ho farà el dijous a casa davant del Waspo Hannover.