El Sabadell s’examina contra un rival directe

Després de salvar dijous un punt gràcies a un gol de Juan Ibiza al temps de descompte, el Sabadell torna a la competició aquest vespre a l’estadi Cartagonova (20.30 h / Movistar LaLiga 2). Els vallesans encara no han sigut capaços d’encadenar bones sensacions amb una ratxa sostinguda de resultats favorables. De fet, l’empat de fa uns dies contra l’Alcorcón a la Nova Creu Alta va arribar després d’una actuació força discreta en contraposició amb altres partits en què el bon paper de l’equip no va servir per sumar ni un punt. Els d’Antonio Hidalgo tenen l’oportunitat de conjugar els dos factors avui contra el Cartagena, un rival directe per evitar el descens que no està jugant bé com a local. Els de Borja Jiménez han perdut la meitat dels partits que han disputat al seu estadi, cosa que mescla bé amb el comportament del Sabadell a domicili, on ha sumat la meitat dels punts que duu fins ara (set de catorze).

Antonio Hidalgo vol més

“Tinc bones sensacions a nivell competitiu. L’equip és més sòlid que fa unes setmanes i això és molt important en una categoria com aquesta, però tenim una identitat i l’hem de recuperar”, va dir Hidalgo, que està sancionat, en relació amb les evolucions que el seu equip necessita plasmar al terreny de joc. I és que per al tècnic arlequinat el partit de dijous va ser el pitjor del curs.