De les portes del descens a lluitar per tornar a Segona en menys de dotze mesos

El Centre d’Esports Sabadell ha viscut una temporada engrescadora. Després d’una etapa convulsa, en què veia la liquidació a la vora, ha aconseguit l’estabilitat econòmica i esportiva de la mà del seu president, Esteve Calzada, i el seu director general, Bruno Batlle. A les portes del play-off d’ascens al futbol professional, els arlequinats s’han convertit en tot un exemple a seguir en gestió futbolística.

L’estiu del 2017 el Sabadell estava en una situació insostenible. La mala gestió dels propietaris l’havia abocat a un concurs de creditors i, després de tres temporades enfonsat i en l’ostracisme de la Segona Divisió B, s’allunyava de la seva aspiració de tornar al futbol professional. “La nostra arribada al club va ser molt difícil”, recorda Batlle. “El club estava en una situació realment complicada, els dos primers anys van ser difícils perquè la societària del club no permetia l’entrada de nous inversors. A poc a poc vam anar establint una línia de gestió molt clara que ara està donant els resultats i és molt estable”.

🔥 El primer partit ja ha començat!



🎥 MOLTES GRÀCIES, afició!



💙 Marxem amb la vostra empenta cap a Màlaga! #3PartitsPerunSomni | #AdrenalinaArlequinada pic.twitter.com/MdXIXQzcuF — CE Sabadell (@CESabadell) July 15, 2020

L’entrada de nous inversors i l'ampliació de capital va permetre posar fi al dèficit i el projecte va començar a créixer: “És important perquè la Segona B és una categoria molt deficitària. El club surt d’un concurs de creditors en què hi ha una devolució de deute anual, és a dir, cada any cal aportar uns recursos per mantenir el club i poder fer un projecte competitiu”.

Tot i així, la temporada passada va ser molt convulsa i el club estava a les portes del descens a la Tercera Divisió. L’aposta per dos homes de la casa com Antonio Hidalgo i Juvenal Edjogo va tenir efecte i els arlequinats van aconseguir la permanència a la categoria de bronze: “Van arribar en un moment molt difícil, van fer una aposta molt important per venir al club i des d’un primer moment van saber transmetre un ànim totalment diferent del que hi havia i una idea molt clara que tot l’equip va entendre. Els jugadors van saber-la executar molt bé durant aquelles últimes jornades, que van permetre la salvació. Mantenir la categoria va ser absolutament indispensable per al futur del club i el projecte tal com estava pensat. La salvació a Olot va ser un moment molt important per al club i ens va permetre continuar el projecte que ja s’havia començat, reforçar-lo i d’aquesta manera poder ser on som ara”.

Només un any després la situació ha canviat radicalment i el somni de tornar al futbol professional és cada vegada més a prop. Hidalgo i Edjogo han aconseguit construir un equip preparat per lluitar per l’ascens a la Segona Divisió. El director general destaca que el mèrit ha sigut apostar pels que ja hi havia: “El que vam fer va ser confiar amb un grup que havia respost al final de la temporada, tot i haver tingut un any molt dolent, amb tres entrenadors i resultats molt dolents. Crèiem en el potencial dels jugadors que havíem incorporat anteriorment i que, per circumstàncies de la temporada passada, no havien donat rendiment”.

Però la clau de l’èxit no es pot entendre sense una bona gestió des dels despatxos: a la direcció general hi has de tenir molt clares les prioritats. Tothom té clar que estem en una situació en què cada euro compta i hem de controlar moltíssim les despeses perquè els ingressos són limitats. La idea que tenim és que la major part dels diners vagin a la gespa: a l’equip, al cos tècnic i a millorar el rendiment esportiu”.

A l’entitat tenen molt clar quin ha de ser l’objectiu del Sabadell: “El que volem per al club és arribar al futbol professional. Vam engegar el projecte amb aquest objectiu, ja vam dir que no seria a curt termini sinó que sempre hi ha una feina al darrere i l’aspiració és portar el club a la Segona Divisió A”. Antonio Hidalgo va poder treballar des del principi de la temporada amb l’equip i els resultats no es van fer esperar. L’arribada del coronavirus va frenar en sec el rendiment dels arlequinats, que al desembre havien arribat a encapçalar la classificació.

“Ha sigut una temporada estranya sobretot per la situació que ha generat el covid-19, que ha fet que s’aturés la competició a la 28a jornada. Prèviament l’equip havia fet una gran temporada i grans partits, i això havia aconseguit unir els aficionats. Des d’un principi es va veure que l’equip havia entès molt bé quina era la idea de l’entrenador i la va posar en pràctica. Ha sigut una llàstima que s’aturés la temporada per la pandèmia, perquè vam anar durant moltes jornades líders”. La temporada ha sigut sensacional i ara el club afronta el moment decisiu amb el play-off d’ascens. Però aquesta vegada les mesures sanitàries obliguen que es disputi en unes condicions i en un format del tot diferent del que estaven acostumats. Diumenge els toca jugar contra el filial de l'Atlètic de Madrid el primer partit, a Algesires. Si el superen, encara hi haurà dues eliminatòries a partit únic més per poder pujar.

“Sabem que és molt difícil, que hem de guanyar tres finals, però tenim tota la confiança en poder pujar. L’equip està motivat, amb moltíssimes ganes i la confiança plena en les seves possibilitats. Per a nosaltres la pitjor cosa d’aquest format és no poder jugar davant la nostra gent, que ens ha secundat durant tot l’any, que ha respost als partits de casa i als de fora no ens ha deixat sols. Ho afrontem tenint en compte les novetats d’aquest format. Haurem d’estar molt concentrats perquè no hi haurà públic, en una situació diferent com és competir després de quatre mesos”.

La reforma de la Segona B es portarà a terme les dues temporades vinents i comportarà la creació d’una nova categoria. El propòsit és crear una divisió molt més professionalitzada, però que alhora pot marcar un gran salt entre el nivell dels equips.

“Aconseguir l’ascens és un canvi substancial al club, evidentment sortir a la lliga professional canvia moltíssim a tots els nivells, també en l’econòmic. Si no assolim l’ascens a Segona Divisió, la temporada que ve sí que és fonamental classificar-nos per a aquesta categoria intermèdia”. Bruno Batlle es mostra orgullós del creixement que ha viscut l’entitat sabadellenca en només tres anys. “Estem molt satisfets de la feina feta i de tenir un club estable. Els jugadors pregunten pel Sabadell quan no fa tant de temps era impensable”. Però no oblida tota la feina i el compromís que hi ha darrere de l’equip: "És fruit de molta feina, de moltíssim esforç al darrere i de molt de patiment, perquè durant les dues primeres temporades hem tingut situacions molt difícils tant en l'àmbit esportiu com en l'econòmic, i hem continuat treballant, creient en la idea que havíem de ser on actualment som”.