El Sabadell vol seguir creixent a costa d'un altre històric en hores baixes

El Sabadell i l'Oviedo es retrobaran en partit de Lliga aquest diumenge (20.30 h / Movistar LaLiga) a la Nova Creu Alta 35 anys després. Els vallesans reben els asturians amb la intenció de fer-se forts al seu estadi, on han perdut cinc dels set compromisos que han disputat, fet que els col·loca com l'equip que més derrotes acumula a la Segona Divisió (10). Fruit d'aquesta xifra, els d'Antonio Hidalgo també ocupen la vintena plaça a la classificació i no han sortit de les posicions de descens en tota el curs. Tanmateix, venen de sumar un triomf molt important a Tenerife (1-2) que els omple de moral i els ensenya el camí de la permanència.

El Sabadell té fins a finals d'any una sèrie de tres partits a casa i només un a fora. Els d'Antonio Hidalgo volen seguir creixent a casa contra un rival, l'Oviedo, que està en hores més baixes, ja que porta quatre partits seguits sense guanyar. "Aquests dies hem continuat incidint en què vam fer molt bé a Tenerife i en què podem millorar. Som un equip que ens agrada tenir la pilota i vam fer un esforç de solidaritat molt gran", va explicar l'entrenador arlequinat, que per primer cop aquesta temporada podrà comptar amb tots els seus efectius.

Torna un dels herois de l'ascens

“Tenim a tots els jugadors disponibles per primera vegada a la temporada. És una molt bona notícia per tenir totes les opcions obertes. Hem arribat millor que en altres partits. Veurem demà si podem introduir canvis", va celebrar Hidalgo, que recupera Grego després de sanció i sobretot tornarà a tenir a disposició Néstor Querol, un dels herois de l'ascens a Segona juntament amb el porter Ian Mackay. Tenir més plantilla on escollir ajudarà l'entrenador del Sabadell a repartir esforços tenint en compte el calendari apretat d'aquests dies, ja que dimecres l'equip torna a jugar un partit endarrerit a casa contra l'Alcorcón.