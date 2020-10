El Sabadell vol estrenar-se contra el Mirandés

El Sabadell rep avui el Mirandés (13.00 h, Movistar+ LaLiga) amb la pressió d’estrenar ja el seu caseller de punts per evitar crisis innecessàries. El conjunt arlequinat s’acosta al nerviosisme que defineix la competició després dels marges per a adaptacions i la paciència col·lectiva d’heretar la mentalitat de nouvingut. Necessita una victòria per afrontar el seu argumentari. La derrota contra l’Espanyol era un tràmit que calia complir per exigències del guió. El partit es va sintetitzar en l’anècdota dels aparadors i la importància de comunicar bé els missatges (un cop més). La visita del Mirandés té obligacions terrenals, per les circumstàncies i el factor Nova Creu Alta, que apunta a ser determinant en l’objectiu d’aconseguir la permanència.

Novetats en la convocatòria

Antonio Hidalgo recupera avui el sancionat Pierre Cornud, el fins ara lesionat Edgar Hernández per problemes físics a la pretemporada i la novetat de Juan Diego Medina, Stoichkov, l’últim fitxatge del club presentat dies enrere. “És un equip molt perillós tot i que no hagi puntuat encara aquesta temporada. Ells han mantingut el bloc de l’any passat, que sempre és important, i han fet bones incorporacions”, assegurava en la prèvia l’entrenador visitant, José Alberto López, que destacava la importància del partit en territori català.