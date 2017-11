Primer triomf del CN Sabadell a la Champions League de waterpolo (12-10)

El CN Sabadell-Astralpool va aconseguir el seu primer triomf a la fase de grups de la Champions, en derrotar per 12-10 els holandesos de l’AZC Alphen. Els del 'Chava' Gómez podien comptar per primera vegada a la Champions amb la plantilla al complet, després de recuperar els lesionats David Carrasco i Víctor Cabanas, fet que ha tingut molt a veure amb el trencament del partit en el tercer quart.

Tres gols dels germans Víctor i Sergi Cabanas -màxim anotador del seu equip amb quatre gols- i un espectacular de Carrasco amb un cop de dits després d'una passada d'un costat a un altre de la piscina, han acabat per trencar en l'últim període un partit igualat durant els tres primers quarts.

El AZC Alphen ha plantat cara als sabadellencs gràcies a l'encert del grec Andreas Miralis, màxim anotador del partit amb cinc gols, i l'encert del porter serbi Milos Urosavic, i han arribat a anar per davant en el marcador en el segon quart (1-2 i 2-3). Borja Fenoy ha marcay el seu tercer gol en l'inici del segon quart i un parell de minuts després Sergi Cabanas situava l'Astralpool Sabadell en el seu màxim avantatge (7-5, min. 21). En el darrer quart, la millor versió sabadellenca ha decidit el duel.

Si el triomf per als vallesans era imprescindible per mantenir vives les esperances de classificar-se per a la final a 8, també ho és per a l'Atlètic Barceloneta, que només ha sumat 1 punt dels 6 possibles, per no despenjar-se dels quatre primers llocs de la classificació. A diferència del Sabadell, però, els de Chus Martín s'enfrontaran dimecres (19.15 h) al líder del grup A, l'OSC Budapest, que ha guanyat els compromisos contra el Partizan (7-11) i el Hannover (8-7).

Els mariners reben el conjunt hongarès sent els penúltims classificats del seu grup, havent empatat un partit molt igualat en la primera jornada davant l'Olympiacos (7-7) i havent perdut en la visita a la piscina del Brescia (6-5). Per això, el duel contra l'OSC Budapest es presenta clau per a les aspiracions de l'Atlètic Barceloneta, que de sortir-ne derrotat es complicaria molt el futur a la competició europea.