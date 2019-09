L'AstralPool CN Sabadell, favorit per guanyar la Supercopa femenina de waterpolo

L'AstralPool CN Sabadell posa a prova aquest dimecres a la piscina de Can Llong el seu domini a la Supercopa d'Espanya, una competició que ha guanyat sempre, des de la primera edició el 2009. Les sabadellenques obriran la competició (19.15 hores) contra el CE Mediterrani, mentre que l'altra plaça de la final de dissabte sortirà del partit que jugaran (20.45 hores) La Sirena Mataró i el Sant Andreu.

El campió d'Europa afronta la temporada amb molts canvis després de les sortides de Paula Leitón, Anni Espar, Olga Domènech, Bea Ortiz, Kiley Neushul i Maggie Steffens. Segueixen la portera Laura Ester, la boia Maica García i l'atacant Judith Forca com a grans pilars. A més, just abans de la Supercopa s'ha fet oficial el fitxatge de les internacionals canadenques Monika Eggens i Gurpreet Sohi. Eggens prové de l'Olympiacos, l'equip que va perdre l'última Champions a la final precisament contra el Sabadell. I Gupreet Sohi, de la lliga italiana. Aquest any també han arribat al club la boia russa Ekaterina Tankeeva i la golejadora italiana Laura Barzon.

Tot i així, les vallesanes són favorites per classificar-se per a la final contra el CE Mediterrani de Clara Espar i Roser Tarragó, al qual ja va derrotar (13-10) el cap de setmana passat en la final de la Copa Catalunya, disputada a Barcelona.

Per la seva banda, La Sirena Mataró parteix com a favorit contra el CN Sant Andreu, d'acord amb el que es va veure també en la Copa Catalunya, en què els dos equips van protagonitzar el partit pel tercer lloc, amb victòria clara (14-9) de les mataronines. Anni Espar és el gran fitxatge d'aquesta temporada al conjunt maresmenc, que també ha aconseguit els serveis d'Anna Gual (CN Sant Andreu) i Irene González (Universitat de Hawaii) i ha recuperat la portera holandesa Debby Willemsz.

El CN Sant Andreu es presenta al torneig amb un equip que té molt poc a veure amb el que l'any passat va jugar els quarts de final de l'Eurolliga i en què només segueixen la portera María Elena Sánchez i Paula Crespí, a més de recuperar Alejandra Aznar, que només va jugar mitja temporada.

El seu tècnic, Javier Aznar, ha perdut a més d'Anna Gual, Pili Peña (CN Terrassa), Sílvia Morell i Ruth Ariño (AstralPool Sabadell), les holandeses Brigitte Sleeking i Maartje Keuning i la nord-americana Danijela Jackovich, per la qual cosa el nivell de l'equip ha baixat considerablement.