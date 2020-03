El club de natació on cada dia és 8 de març

Fa dos anys va morir la Montserrat Retana Valls a Sabadell als 102 anys. Poc abans havia rebut un homenatge del Club Natació Sabadell a la residència on vivia. El CN Sabadell no oblidava la primera dona que s'havia fet sòcia d'una institució que avui en dia és l'entitat esportiva amb més esportistes olímpics d'Espanya, amb un total de 55. I d'aquests, 28 són dones i 27 homes. Quan la Montserrat se'n va fer sòcia, en canvi, era l'única dona. Ara el CN Sabadell és un dels clubs esportius catalans més paritaris.

"És un acte de normalitat. Estem al 50% de federats", diu Xavi Balaguer, director esportiu de l'entitat vallesana. Actualment el 50,3% dels 163 nedadors federats són dones. S'hereta una tradició que neix als anys 50. Pel club hi va passar, per exemple, Isabel Castañé, la primera nedadora olímpica espanyola, el 1960, juntament amb la canària Natalia Pulido; i Mari Paz Corominas, la primera espanyola que va ser finalista olímpica, als Jocs del 1968. En waterpolo, dels 179 federats actualment un total de 71 són noies. "Tenim més nois federats, però el club va decidir destinar més pressupost a l'equip femení, que ens ha donat grans èxits", explica Balaguer, satisfet perquè fa pocs dies l'equip va guanyar la Copa de la Reina, la 16a d'una entitat que també ha guanyat 17 lligues i 5 Eurolligues. Balaguer, entrenador del femení del 2003 al 2007, recorda que llavors "les jugadores cobraven 25 euros i havien de pagar la quota de sòcia, de 30 euros". Ara, en canvi, són campiones d'Europa i han donat més alegries que l'equip masculí, que "ha guanyat tres copes, però queda l'espina de no tenir cap Lliga", diu Balaguer, que va ser jugador d'aquest equip.

El primer partit de waterpolo entre dones a Sabadell es va jugar el 1980 i era un partit d'exhibició. Però de mica en mica aquest esport s'ha convertit en la joia de la corona, amb medallistes olímpiques com Laura Ester, Maica Garcia o Judith Forca, que va passar per l'Escola Santa Clara, un centre educatiu que permet als esportistes estudiar i entrenar-se sense problemes. A l'escola aquest any hi ha un nen de 12 anys que s'ha convertit en el primer federat masculí en una disciplina, la natació artística, oficialment mixta però clarament femenina, amb 124 fitxes federatives, una d'elles la medallista olímpica Ona Carbonell.

"No ha estat premeditat. No som discriminatoris, però tenim la sort de tenir espais per poder apostar per tots els equips", diu Balaguer, i recorda que altres clubs, amb menys recursos o instal·lacions, tenien una excusa per no crear seccions femenines. Al Sabadell no ha passat. Balaguer, que lidera des de fa tres anys un altre programa pel qual el club vol aconseguir que el 75% dels esportistes s'hagin format a la casa, recorda que també hi ha paritat en els esports que anomena "de sec", com el tenis taula, el futbol sala, el bàsquet o el voleibol.

Cada cop més sòcies

Amb més de 25.000 socis, el CN Sabadell és una de les entitats esportives més importants del país, i el 45% són sòcies, una xifra que ha anat creixent de mica en mica. A més, el 50% dels treballadors del club són dones i el 30% de la directiva és femenina. La primera va ser Montserrat Retana, que afirmava que s'havia fet sòcia el 1929, tot i que no apareix als registres fins al 1932. Una dona que va veure de tot durant la seva llarga vida: el seu germà Carles va sobreviure als camps d'extermini nazis. Militant anarquista, va militar a la columna Durruti, va acabar a Mauthausen i va quedar-se a viure a París després de la guerra. Un cop Franco va morir, en Carles baixava cada Nadal a Sabadell, amb la seva germana, per assistir als balls on tantes parelles es van conèixer, a la ciutat, ben a prop d'on s'han format tants esportistes olímpics.