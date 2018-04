El Saint Raphael Var francès, rival del Fraikin Granollers als quarts de final de la Copa EHF

El Fraikin BM Granollers s'enfrontarà al Saint Raphael Var Handball francès en l'eliminatòria de quarts de final de la Copa EHF. El partit d'anada es disputarà el cap de setmana del 21 i 22 d'abril a terres franceses i la tornada el 29 d'abril al Palau d'Esports de la ciutat vallesana. Aquest duel donarà accés a la 'Final Four' que es celebrarà a la ciutat alemanya de Magdeburg.

L'equip entrenat per Antonio Rama va accedir als vuitens de final després de proclamar-se campió del grup D fet que li ha permès evitar els rivals alemanys en aquesta ronda de quarts de final i jugar la tornada a casa.

La resta d'aparellaments de quarts de final els disputaran el RK Nexe croat contra el Füchse Berlín i el Chambery Savoie Mont Blanc francès contra el Frisch Auf Göppingen alemany. Per la seva banda, un altre conjunt alemany el SC Magdeburg ja està classificat per la 'Final Four' com a equip amfitrió.