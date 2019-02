Recuperen el cos trobat dins de l'avió on anava el futbolista Emiliano Sala

Els equips de rescat han recuperat el cos trobat dins de l'avió privat amb què el 21 de gener volava el futbolista argentí Emiliano Sala. L'avió va ser localitzat diumenge al fons del canal de la Mànega, segons va informar l'equip d'una empresa privada que s'ha encarregat de la recerca.

L'avió pilotat per David Ibbotson, que transportava el jugador de Nantes a Cardiff, va ser trobat per l'equip de recerca privat dirigit per David Mearns. Aquests treballs de recerca s'han fet pagats per donacions d'amics i familiars de Sala, ja que les autoritats van abandonar la recerca quan van considerar impossible trobar amb vida Sala i Ibbotson.

El vaixell de l'Air Accidents Investigation Branch (AAIB), l'organisme encarregat de la investigació dels accidents aeris al Regne Unit, intenta recuperar l'aparell, però per culpa del mal temps només ha pogut recuperar un cos, que serà identificat un cop s'arribi a terra. L'altre encara no ha aparegut.