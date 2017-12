Samaranch presidirà la Comissió de Coordinació del COI per als Jocs Olímpics d'Hivern

El català Juan Antonio Samaranch Salisachs ocuparà interinament la presidència de la Comissió de Coordinació del COI per als Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang 2018 i per als Jocs Paralímpics de Pequín 2022 en substitució del rus Alexander Zhukov, un dels suspesos pel COI a Lausana. A més, Ser Miang Ng ha estat nomenat membre permanent de la comissió en lloc del rus Dmitry Chernyshenko, també retirat per l'executiva del CIO.

Zhukov, membre del COI i president del Comitè Olímpic Rus, i Chernyshenko, expresident i director executiu del Comitè Organitzador dels Jocs d'Hivern de Sotxi 2014, van ser suspesos dimarts després de l'escàndol de dopatge a Rússia, sense estar implicats directament en el frau, però com a responsables de no haver evitat el dany a la integritat dels Jocs Olímpics.

Samaranch, fill de qui va ser president del COI entre els anys 1980 i 2001, és un dels quatre vicepresidents actuals de l'organització.