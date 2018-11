Sanció de 25 partits per agredir un àrbitre

260x366 Dani Gómez, futbolista de l'Ayamonte / LAPREFERENTE.COM Dani Gómez, futbolista de l'Ayamonte / LAPREFERENTE.COM

Dani Gómez, futbolista de l'Ayamonte (Primera Divisió Andalusa), ha sigut sancionat amb 25 partits per agredir un àrbitre. Per això no podrà tornar a jugar fins a la temporada vinent, ja que es perd les 22 jornades restants i les tres primeres del curs 2019/2020.

Els fets van passar aquest cap de setmana en el partit entre l'Ayamonte i Los Rosales, que es va acabar suspenent. El futbolista, de 28 anys, va ser expulsat durant el partit i va reaccionar agredint l'àrbitre. A més dels partits sense jugar, haurà de pagar una multa de 250 euros i al seu club li restaran un punt a la classificació, segons ha resolt el Comitè de Competició de la Federació Andalusa de Futbol.