La jutge Carmen Lamela rebutja l'últim recurs de Rosell, que seguirà a la presó

La jutge Carmen Lamela ha rebutjat una nova petició de llibertat de l'expresident del Barça Sandro Rosell. La jutge considera que segueixen havent-hi tots els requisits per mantenir l'empresari a la presó en entendre que hi ha risc de fuga, de reiteració delictiva i de destrucció de proves. Rosell havia proposat pagar una fiança de 400.000 euros, però la magistrada no ha acceptat aquesta proposta.



Ara fa 15 dies la secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional ja havia rebutjat un altre recurs d'apel·lació en el qual Rosell sol·licitava sortir de presó, on és des del 25 de maig per la seva presumpta implicació en el blanqueig de comissions il·lícites dels drets de la selecció brasilera de futbol. L'Audiència va considera llavors que la seva situació podria haver-se vist modificada si hagués ofert alguna quantitat econòmica que demostrés la seva col·laboració. Però Lamela ha decidit ara que segueixi empresonat en rebutjar les tesis de Rosell, malgrat que l'expresident blaugrana havia ofert pagar 400.000 euros.

Lamela afirma, en el seu rebuig al recurs de llibertat, que Rosell "ha de seguir en situació de presó" i considera que si la Sala hagués volgut imposar-li una fiança, "així ho hagués acordat fixant l'import que s'estimés adequat". A més, la magistrada recorda que Rosell va al·legar que estava passant una precària situació econòmica, cosa que "no concilia amb la quantitat de 400.000 euros que ofereix com a fiança".

Molt al contrari, segons Lamela, la investigació feta fins ara, "lluny d'evidenciar que el senyor Rosell no té mitjans econòmics, el que posa de manifest és que la seva principal activitat empresarial, font d'importants ingressos, es troba fora d'Espanya".

Posa com a exemple el contracte subscrit entre una societat que va crear a Hong Kong al gener del 2017, One Of Ours Limited, i la qatariana Aspire Zone Foundation, per desenvolupar el projecte Aspire de recerca de nous talents del futbol. En aquest contracte, signat sis dies després de la creació de l'empresa, es preveia el pagament de 3,5 milions d'euros anuals.

"Conforme al pacte, és previsible que per part d'One Of Ours Limited s'hagin cobrat ja a dia d'avui 3.500.000 euros", diu la jutgessa, que destaca que la "gran fortuna" que previsiblement té, amb comptes, béns i negocis fora d'Espanya, així com la seva facilitat per "viatjar i viure temporalment a diferents llocs de tot el món", li facilitarien la fuga. A més, Lamela creu que hi ha un "important risc de reiteració delictiva" perquè "ve operant dins d'un grup organitzat de persones que, al seu costat, estan sent investigades també per altres països, com Estats Units, el Brasil, Andorra o Suïssa" i durant un dilatat període de temps.

Finalment, aprecia risc que destrueixi proves si surt de presó, ja que encara s'estan estudiant documents intervinguts a diferents països del món i en algun d'ells és també investigat.