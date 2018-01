L’Audiència Nacional creu que Rosell movia influències per poder fugir a on no pogués ser extradit

L’Audiència Nacional sospita que l’expresident del Barça, Sandro Rosell, ha mogut “les seves influències per aconseguir un refugi blindat a la seva extradició” on escapar en cas de ser posat en llibertat. I per tant, va deixar-lo a la presó, negant-li sortir a canvi d’una fiança de 400.000 euros que havia proposat pagar la mateixa defensa. Fiança que no minimitza l’ “altíssim risc de fuga”. A Rosell se l’investiga per delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal i, en concret, per quedar-se presumptament amb 6,5 milions d’euros (7,7 de dòlars) de la venda de drets audiovisuals de partits de la selecció brasilera de futbol.

La Sala penal considera que aquest risc es dedueix d’una conversa telefònica mantinguda a l’abril del 2017 entre Rosell i l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol, Ricardo Teixeria, en la que s’esmenten els països més segurs, com Tailàndia o Dubai, per evitar la justícia espanyola. Rosell va ser detingut poc després, el maig, però llavors Teixeira ja era investigat. “No existeix cap alternativa que pugui conjurar el risc de fuga d’una persona amb aquesta possibilitat de contactes en països que no han signat un tractat d’extradició amb Espanya” va argumentar la sala penal.

La darrera vegada que la Sala havia revisat la situació processal de Rosell, que és a la presó des del passat 25 de maig del 2017, es va interpretar que li havia suggerit a l’acusat oferir una quantitat en concepte de fiança per sortir de presó, però ara la mateixa sala ha tancat aquesta porta, fet que ha indignat als advocats de Rosell, qui van oferir la possibilitat de pagar 400.000 euros entenent que l’Audiència obria aquesta porta. “Esmentar que ni tan sols s’havia fet un oferiment econòmic no significa en absolut que se li estigui indicant que el verifiqui: únicament es constatava pel Tribunal la falta de cooperació, col·laboració i disposició de l’encausat” va argumentar ahir la sala penal. La Fiscalia a més, va advertir també que aquest té un patrimoni ocult en “comptes radicats a diferents països”, de manera que una fiança “no pot servir a l’efecte d’evitar el risc de fuga de qui disposa de béns i diners en abundància”. El Ministeri Fiscal va recordar que Rosell té part dels seus béns fora d’Espanya, “on a més té negocis” com la Xina, per això no li suposaria cap problema “establir-se amb la família en un bon nombre d’altres països, evitant així l’acció de la justícia espanyola”.