Sandro Rosell, absolt del procés judicial en què Jaume Roures l'havia denunciat per espionatge

Segons ha avançat Mundo Deportivo, l'Audiència Provincial de Barcelona ha absolt Sandro Rosell del procés judicial en què Jaume Roures, fundador de Mediapro, l'havia denunciat per espionatge. El cas es remunta al febrer del 2016, quan Roures va interposar una querella contra l'expresident del Barça per espionatge "sistèmic, deliberat i organitzat" del seu correu electrònic entre el 2009 i el 2011. Els advocats de Rosell ja havien demanat amb anterioritat al jutjat d'instrucció número 8 de Barcelona quedar fora de la causa, però els va ser denegat. Finalment, van recórrer a l'Audiència Provincial de Barcelona, que ha determinat l'absolució de Rosell.

Llegeix aquí la interlocutòria

Pau Molins, advocat de Sandro Rosell, ha explicat a l'ARA que es tracta d'una decisió "irreccurrible", ja que l'Audiència ha estimat que "no hi ha prou indicis de delicte" que fonamentin l'acusació a l'expresident blaugrana. D'aquesta manera, l'acusació en particular a Rosell ha quedat en "sobreseïment provisional": això vol dir que si no "es presenta una prova nova de la qual no es coneixia l'existència fins ara" l'expresident blaugrana queda absolt. Això no vol dir que no existeixi el delicte pel qual Jaume Roures i Mediapro van presentar la querella el 2016, fet que s'haurà de determinar a judici, però l'absolució estimada per l'Audiència Provincial de Barcelona exonera de culpa Rosell.

En aquest sentit, la instrucció continua per a Joan Carles Reventós, llavors director de les seccions del Barça i mà dreta de Sandro Rosell, a més del treballador i informàtic Robert Cama –que havia treballat a Mediapro anteriorment–, als quals la querella presentada per Roures era extensiva. Tam bé a Bonus Sports Marketing (empresa creada per Rosell de gestió d'esdeveniments esportius i publicitat) i Socktel Servicios Informáticos, l'empresa personal de Cama. El Barça ja havia quedat fora de la causa instada per Roures, decisió que ha sigut ratificada judicialment.