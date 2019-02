Rosell es defensa: "L'escrit de la Fiscalia està ple d'errors"

A la segona jornada del judici pel cas Rimet ha sigut el torn d'escoltar els acusats. Sandro Rosell, expresident del Barça i que s'enfronta a una pena d'11 anys de presó i a 59 milions de multa, és el primer a declarar a l'Audiència Nacional. Posteriorment han parlat Joan Besolí (que s'ha acollit al dret a declarar en català, com a ciutadà andorrà), Marta Pineda i Josep Colomer, mentre que Sahe Ohannessian i Andrés Ramos ho faran dimecres.

Rosell ha decidit no respondre al fiscal "per la gran quantitat d'errors que conté l'acusació", i només ha contestat a les preguntes del seu advocat, Pau Molins. D'acord amb l'estratègia conjunta entre els advocats defensors, els altres acusats tampoc han volgut respondre a les preguntes del ministeri públic i només han contestat als lletrats.

L'interrogatori més extens ha sigut el de Rosell, considerat per l'acusació pública "el cap d'una organització criminal". Una conversa que ha començat amb Rosell descrivint la seva trajectòria professional i que ha seguit entrant en qüestions relatives al presumpte cobrament de comissions il·lícites per la venda dels drets audiovisuals de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) i el posterior blanqueig d'aquests capitals.

L'estratègia dels advocats defensors passava per crear un ambient tranquil per a Rosell, aliè a les preguntes incòmodes de l'acusació popular, per "neutralitzar" les acusacions. Començant per la creació de la seva empresa Uptrend, els negocis posteriors amb International Sports Events (ISE) i seguint amb la relació amb la CBF. En un segon bloc, ha justificat la venda de la seva empresa Bonus Sport Marketing (BSM) a Sahe Ohannessian, acusat també en quest cas. I finalment, ha aclarit la relació econòmica amb l'expresident de la CBF Ricardo Teixeira en relació a un préstec.

Rosell, que ha assegurat que no ha cobrat cap comissió, "ni legal ni il·legal", ha insistit en la seva innocència –"no tinc res a amagar", ha afirmat– i durant la seva declaració, de dues hores i mitja, s'ha dedicat a criticar constantment la Fiscalia pels "errors" en l'escrit d'acusació, que en alguns punts ha arribat a qualificar com a "rocambolesc", "fals", "surrealista" o "de bojos".

De fet, l'expresident del Barça ha arribat a lligar els seus problemes amb la justícia amb la decisió, el 2009, de presentar-se a les eleccions que s'havien de celebrar un any després. "Fins aleshores no havia tingut cap inspecció ni cap denúncia. Des de llavors porto tres denúncies de l'Audiència Nacional i més de 50 inspeccions fiscals de tot tipus. I no només jo, també la meva família".

Els interrogatoris de Rosell i Besolí, els dos acusats que segueixen en presó provisional, han acabat amb una pregunta sobre la seva situació personal i les condicions per sortir en llibertat sota fiança. L'expresident del Barça ha dit que tot els seus diners i patrimoni són en territori espanyol, i que només té el 50% d'un apartament a Andorra, i ho ha posat tot "a disposició" de l'Audiència Nacional. Besolí, en termes similars, també ha posat tot el seu patrimoni com a fiança.

Els advocats han demanat una vegada més que sortissin en llibertat condicionada, recurs al qual dimecres, a l'inici de la sessió, el tribunal donarà resposta.

El contracte d'ISE i la CBF

Ja entrant en els punts de l'acusació, i sempre segons la versió de Sandro Rosell, la relació entre ell i la CBF arriba a través de l'empresa ISE. "No és la CBF que es posa en contacte amb mi, com sosté la Fiscalia. És al revés", ha assegurat. L'expresident blaugrana resumeix el cas dient que, per la seva experiència anterior amb Nike, té amistats en el món del futbol i que ISE s'hi posa en contacte perquè està interessada en obtenir drets audiovisuals.

Rosell explica que pensa en la selecció del Brasil, que aleshores té un contracte amb l'empresa Traffic a punt d'extingir-se. Rosell hauria convençut ISE perquè fes una proposta superior a la CBF (si abans cobrava 600.000 dòlars per partit amistós, ara en cobraria 800.000). Però Traffic exerceix el dret de tempteig. Posteriorment, convenç ISE perquè apugi l'aposta fins als 1.150.000 per partit, i acaba signant el contracte.

"El contracte amb la CBF va ser bo per a tothom. La CBF va doblar, nosaltres vam cobrar la nostra retribució, i ISE va multiplicar per dos o per tres la seva inversió", ha assegurat Rosell. L'empresari també ha justificat que, a través de la seva empresa Uptrend –de la qual Besolí és soci al 50%–, signés l'acord de patrocini amb ISE el dia abans que ISE i la CBF firmessin el seu acord. "En el món del futbol, el més habitual és que el contracte entre els intermediaris es firmi el dia abans o minuts abans que les dues parts siguin el seu acord".

La defensa, a través de diversos correus electrònics, ha intervingut per justificar que Rosell va cobrar com a intermediari i que va participar activament en l'organització dels partits amistosos de la selecció brasilera. "Perquè si no es jugaven, jo no cobrava". Un intent per desmuntar la tesi de la Fiscalia, que assegura en l'acusació que Rosell no va haver de treballar per obtenir els diners d'aquest contracte de patrocini, i pel qual li demanen 5 anys de presó per apropiació indeguda.

Segons ha explicat l'expresident blaugrana, en el punt més extens de l'interrogatori, la seva tasca consistia en estudiar on es podien disputar els partits amistosos, contra quin rival i en quin estadi. I a més buscava diferents contractes de patrocini perquè la inversió d'ISE fos rendible.

El seu acord era per valor de 8,3 milions si s'acabaven disputant tots els partits (24), tot i que en realitat només en va cobrar 5,8 perquè el 2009 va cancel·lar el contracte quan va decidir presentar-se a la presidència del Barça. Dels diners ingressats, 2,5 eren per signar el conveni, i aproximadament 250.000 euros per cada partit disputat. La relació entre Rosell i ISE es fa a través de l'advocat alemany Dirk Hollstein, que també declararà al judici en condició de testimoni.

La defensa ha intentat posar de manifest que els comptes que presenta la Fiscalia no lliguen amb la retribució que va rebre Rosell d'ISE. "Es diu que cobro gairebé 8,4 milions, però aquí s'hi han afegit altres conceptes", justifica l'acusat, que ha afegit que va cancel·lar el contracte amb ISE perquè, amb la precampanya electoral que comença el 2009, no pot dedicar-s'hi. "Cada partit em suposava estar un mes a l'estranger, per preparar-lo. I sent candidat, no m'ho podia permetre".

La venda de BSM

El segon bloc de l'interrogatori de la defensa s'ha basat en la venda de l'empresa BSM a Sahe Ohannessian. Un punt, aquest, que els lletrats havien demanat que no es jutgés a l'Audiència Nacional sinó a Barcelona, però el tribunal presidit per Concepción Espejel ho va rebutjar.

La versió de Rosell és que ven l'empresa perquè era un compromís electoral. "Però el pitjor que pots fer quan vols vendre és dir-ho. M'oferien quantitats irrisòries". Aquí és on, segons l'empresari, es posa en contacte novament amb Holletein i li ofereix a ell l'empresa de representació esportiva. "Decidim fer una auditoria, el valor que en surt és de 13 milions i el venc a ISE".

Però Rosell explica que l'acord de venda consistia en un pagament del 50% inicial, i la resta més endavant. Ara bé, un cop fet el primer pagament, Rosell explica que ISE es fa enrere per qüestions polítiques. "Jo els dic que els torno els diners, però ells em diuen que no, que són gent de paraula, i que me'ls quedés. I de fet m'anaven a pagar la resta. Que consti que, per a ells, 6,5 milions d'euros és com per a nosaltres un bitllet de 50".

Aquí és on entra en joc Ohannessian, que és "amic" de Rosell i que està passant "un mal moment". Rosell ha explicat que va proposar a ISE que els diners que li havien de donar els cedissin a Ohannessian en concepte de préstec. De tal manera que "ell pagava el 50% de l'empresa a terminis, i tornava a ISE els diners amb els beneficis que obtingués de BSM". Una fórmula rocambolesca però lícita, a ulls de l'expresident del Barça, que ha insistit en la necessitat de vendre's la seva empresa com a compromís electoral. "I Ohannessian no és un testaferro, com assegura la Fiscalia. Si ho fos, no hauria hagut de crear una nova empresa quan vaig deixar de ser president del Barça el 2014".

El préstec amb Teixeira

Un dels punts més controvertits de l'interrogatori és el que fa referència al "préstec" de 5 milions d'euros que va rebre de Teixeira, el 2009. Rosell ha justificat que era per a una promoció immobiliària d'Andbank que s'havia de fer a la localitat andorrana d'Ordino. "Era de l'arquitecte francès Jean Nouvel i vam comprar dos apartaments sobre plànols".

D'acord amb la versió de Rosell, obté un préstec de Teixeira perquè Rosell, inicialment, no volia comprar l'apartament. "Sabíem que acabaria pujant de preu i que recuperaríem la inversió. Jo li vaig dir que no, perquè no tenia tresoreria. I ell va dir que em feia el préstec. I no vaig saber dir-li que no".

Explica l'expredident blaugrana que quan Andbank decideix no tirar endavant la promoció per culpa de la crisi immobiliària, Rosell vol tornar els diners a Teixeira però aquest li diu que ja ho farà més endavant. I Rosell els col·loca "en fons d'inversió aconsellats pel banc". Uns anys després, amb la venda d'Alianto –empresa propietat de Rosell al Brasil i que feia negocis amb Nike–, Rosell destina aquests diners a tornar el préstec a Teixeira. "Faig la venda perquè no em sentia còmode, sent president del Barça, tenint una empresa que fa negocis amb Nike. Cancel·lo el contracte, i això suposa liquidar l'empresa, perquè el 70% de la facturació era amb Nike. Quan faig la liquidació, amb els diners torno el préstec a Teixeira, entre altres coses perquè ja no li volia pagar més interessos".