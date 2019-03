Un pèrit no aprecia les comissions il·legals que el fiscal atribueix a Rosell

Un pèrit economista ha declarat en el judici contra l'expresident del Barça Sandro Rosell que no va apreciar que aquest beneficiés Ricardo Teixeira, que va ser president de la Confederació Brasilera de Futbol, en les quantitats que el fiscal relaciona amb comissions que s'haurien repartit per drets de partits.

L'Audiència Nacional ha reprès avui el judici de Sandro Rosell, la seva dona i quatre acusats més, per a qui el fiscal demana penes d'entre sis i onze anys de presó per suposats delictes de blanqueig de capitals i organització criminal. La Fiscalia acusa els sis processats de participar en el blanqueig de 20 milions d'euros de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), dels quals s'estima que Rosell podria haver-se'n quedat suposadament almenys 6,5.

Avui ha comparegut en el judici l'economista Francisco Olmo, censor jurat i auditor de comptes, que va elaborar un informe pericial a petició de les defenses. En concret, el pèrit ha conclòs que de la seva anàlisi econòmica no pot sostenir-se que des de la societat de Rosell Uptrend es beneficiés Ricardo Teixeira en els termes en els quals s'expressa el ministeri fiscal.

Ha explicat que Uptrend va rebre en un compte d'Andorra 8,3 milions d'euros, dels quals 5,8 milions corresponen a la remuneració a Rosell per intermediar a través de la seva empresa de màrqueting esportiu BSM perquè la CBF cedís el 2006 a un grup audiovisual de l'Aràbia Saudita els drets de televisió de 24 partits de la selecció brasilera de futbol per 27 milions. Ha aclarit que la resta fins als 8,3 milions corresponen a altres contractes entre ells pels drets de partits preolímpics.

El pèrit ha mantingut que ha apreciat "errors" en les xifres en les quals es basa el fiscal per a la seva acusació. D'aquesta manera, mentre que el fiscal manté que aquests 8,3 milions d'euros van ser transferits des d'Uptrend a quatre societats amb comptes a Andorra suposadament relacionades amb els acusats –que la Fiscalia manté que haurien arribat finalment a Teixeira–, el pèrit assenyala que van ser només 4,1 milions.

De tota manera, de la seva anàlisi l'economista ha conclòs que des d'Uptrend "no es va transferir ni un sol euro directament a comptes identificats com de Ricardo Teixeira". El fiscal li ha comentat al pèrit que no esmenta en el seu informe sortides de diners del compte d'Uptrend cap a paradisos fiscals, i en concret ha esmentat moviments cap a l'Uruguai, les illes Caiman, Suïssa i Taiwan.