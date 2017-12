Santboiana i Barça tanquen l'any amb derrota

La Lliga Heineken de rugbi ha tancat el 2017 amb mal regust de boca per als dos conjunts catalans, que han acomiadat l'any amb derrota. La Santboiana ha perdut al camp del Senor Independiente de només un punt (32-31) mentre el Barça ha ensopegat a casa contra el líder, el Quesos Entrepinares (31-42).

El degà ho ha tingut a Cantàbria en un partit on ha tingut la victòria molt a prop, sobretot perquè ha sortit millor que el Senor Independiente i ha arribat a situar-se 7-21 a la primera part, gràcies als assaigs de Rubén Sanz, Paolo Ragazzi i Afa Tauli.

El conjunt càntabre, que es jugava la quarta plaça amb la Santboiana, ha reaccionat i ha ajustat el marcador al descans, on s'hi ha arribat amb una diferència de 14-24 per als catalans. A la represa, però, el degà s'ha quedat sec en atac i l'Independiente ha capgirat el marcador fins al 34-24. A l'últim minut, una marca de Rubén Sanz -la quarta dels catalans- ha permès als del Baix Llobregat sumar dos punts per bonificació ofensiva i defensiva.

El Barça, al seu torn, no ha pogut fer res contra el líder, tot i que el partit ha estat notablement igualat. Les marques de Bruno Granell i Martín Ignacio García, més la punteria de Bautista Guemes en els xuts a pals, han permès que al descans l'avantatge visitant només fos de vuit punts (17-25).

A la represa, dues marques de Juan Cruz han estat a punt de fer saltar la sorpresa a la Teixonera, però el Quesos no ha fallat i ha sentenciat el partit amb una marca a darrera hora. El consol per als blaugranes, que es mantenen sisens, és que han sumat un punt de bonus ofensiu.