La Santboiana s'alia amb Hyundai de cara al centenari

La UE Santboiana i Hyundai han presentat aquest dilluns l'acord de patrocini per a la temporada vinent. Una aliança per un any, inicialment, però que les dues parts estudien ampliar de cara al centenari, que celebrarà el degà del rugbi el 2021.

D'aquesta manera, el degà del rugbi al país deixa de dur la marca Jeep, que havia vestit l'última temporada. Segons ha explicat Miquel Martínez, president de la Santboiana, el nou conveni significa una lleugera millora econòmica per a l'entitat.

Martínez ha dit que la temporada vinent "serà de transició", amb canvi d'entrenador –Lewis Williams deixa el càrrec– i amb l'objectiu de formar un equip sòlid que pugui competir pels dos títols, Lliga i Copa, de cara a l'any del centenari.