La Santboiana no té pietat del dèbil Getxo i el Barça es congela a Alcobendas

La setzena jornada de la Lliga Heineken, disputada íntegrament aquest dissabte, ha deixat dos resultats ben diferents per als conjunts catalans de la competició. Mentre la Santboiana ha aconseguit un triomf còmode contra el cuer, el Barça ha caigut estrepitosament al camp del tercer classificat.

La Santboiana s'ha retrobat amb la victòria derrotant el Getxo al Baldiri Aleu (59-33) en un partit molt còmode i que hagués pogut acabar amb una renda de punts encara superior. El degà ja havia sentenciat el partit al descans (33-5) i només ha aixecat el peu de l'accelerador a l'hora de joc, quan el marcador provisional era de 54-12. Als minuts finals, i després de les rotacions de l'entrenador, el Getxo ha pogut maquillar l'electrònic.

En canvi, tot han estat problemes per al Barça a Alcobendas, on ha perdut amb contundència (64-12) en un partit on els locals han completat 80 minuts gairebé perfectes, consolidant-se com el principal candidat a ocupar la tercera posició i, per tant, tenir avantatge de camp als quarts de final. El conjunt blaugrana, que haurà de lluitar per ser sisè, no ha pogut estrenar el seu caseller fins al minut 58: aleshores l'Alcobendas ja tenia 45 punts d'avantatge.

La Lliga Heineken s'atura un parell de setmanes i es reprendrà el 25 de febrer. El Barça rebrà el Senor Independiente de Santander, i la Santboiana visitarà el camp del Cisneros.