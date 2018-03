La Santboiana derrota el líder en un final d'infart (29-26)

El Baldiri Aleu ha viscut un dels millors partits de la temporada, i també una de les millors alegries, després que la Santboiana aconseguís derrotar el líder, el Quesos Entrepinares, en un final d'infart i un assaig de càstig al darrer minut (29-26). Un triomf que deixa mig sentenciat el 'play-off' per al degà, ja que el Barça ha perdut en la seva visita al camp del Salvador (43-20).

La Santboiana ha guanyat un partit que semblava perdut a l'¡nici de la segona meitat, després de dues marques consecutives dels visitants que permetien al Quesos distanciar-se onze punts al marcador. Dues marques, a més, que havien aconseguit en inferioritat numèrica. Però llavors ha aparegut la constància d'un equip que no s'ha rendit mai i que, per insistència, s'ha obtingut el premi gros.

El primer temps havia acabat amb empat a 12. Héctor havia avançat els locals al minut 5 i el VRAC havia donat la volta amb dues accions llampec, en els únics minuts que ha trepitjat el camp local durant el primer temps. Primer, una 'touch' seguida d'un 'maul' i després amb una recuperació de Wessel-Ball i una cursa de 60 metres, de camp a camp. Al límit del descans, Héctor, novament, ha aconseguit la marca per empatar culminant una melé a cinc metres.

El VRAC ha sortit millor, a la segona part. Encara que s'ha quedat amb 14 al minut 47 i que la Santboiana ha pogut agafar distància amb un cop, els visitants s'han situat 15-26 amb dues marques en sis minuts. Semblava que tenien el partit a la butxaca i que, en qualsevol acció de velocitat, acabarien de sentenciar. Però la Santboiana ha aconseguit acular els visitants al seu camp i jugar a prop de la zona de marca.

El degà ha ajustat l'electrònic amb un assaig transformat a falta d'un quart d'hora (22-26) i ha resistit malgrat jugar amb inferioritat els deu minuts següents. Fins al moment clau. Els últims instants del partit s'han disputat a terreny del Quesos, i així ha arribat l'acció decisiva. Un cop de càstig, una 'touch' i un 'maul' que s'ha acabat convertint en un assaig de càstig que donava la victòria a la Santboiana. L'última acció, amb un VRAC a la desesperada, no l'ha pogut aprofitar el líder.

Derrota del Barça contra el Chami (50-20)

En canvi, no li han sortit bé les coses al Barça, que tenia una visita difícil en un camp gairebé maleït, el Pepe Rojo. Els blaugranes han pogut aguantar el cop a la primera meitat, amb un joc solidari que els ha permès arribar al descans perdent per una mínima renda de 17-13.

A la segona meitat, tot ha estat diferent. I això que el Barça ha mantingut la incertesa a l'electrònic fins a l'equador de la represa. El Chami ha fet valer l'experiència, el factor camp i el factor físic i ha matat el matx amb quatre marques consecutives en menys de deu minuts, entre el 64 i el 73.

Al conjunt català només li ha quedat el consol de poder maquillar una mica el marcador amb un assaig transformat al darrer minut, mentre que el Salvador també n'ha fet un altre per situar el 50-20 definitiu.

Els resultats de la 18a jornada ajusten el liderat, que es disputen el VRAC i el Chami, mentre que el Barça fa un pas gairebé decisiu per ser al 'play-off', en detriment d'un Barça que queda a dotze punts de la lluita pel títol. Els blaugranes, però, no patiran per mantenir la categoria.